  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
11

Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»

Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: Костя, ну как так?.

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на вылет московской команды из FONBET Кубка России.

«Динамо» уступило «Краснодару» в финале Пути РПЛ. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались краснодарцы – 6:5.

У бело-голубых свои удары не реализовали Константин Тюкавин и Хуан Касерес. У «Краснодара» промах допустил Дуглас Аугусто.

«Хорошая игра была. Я рад за «Краснодар». Но, конечно, я расстроился. Могли выиграть и достаточно смешно, когда нападающий не забивает пенальти... Костя, ну как так? Отрепетируй в конце концов! Отработал два удара: один вверх другой вниз и меняй их на здоровье.

Раньше и мысли не было, чтобы пенальти не забить, но сейчас у нас такие футболисты. Раньше Савдунин разбегался и все знали, что он будет бить в девятку, но он бил пушечным ударом. Невозможно взять этот мяч даже если стоишь рядом. Чего они все обманывают, паузы какие-то делают? Лупи изо всей силы и все! Хотя нужно отметить, что Агкацев – хороший вратарь. Нам не повезло», – сказал Лещенко.

«Зенит» уже точно чемпион?12275 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛев Лещенко
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoКонстантин Тюкавин
logoСпорт-Экспресс
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Костя,ну как так?Степашин не звонил?
Всем известно, что Тюкавин не пенальтист, зачем его вообще поставили бить.
Ответ Pertinax Gandi
Всем известно, что Тюкавин не пенальтист, зачем его вообще поставили бить.
Вините главного тренера
Лещенко про пенальти Касерасера: "Кривоногий глупый легионер, занимающий место наших великих футболистов не реализовал пенальти, выслать его из страны, а Костичка пусть не расстраивается, ошибки бывают у всех, пенальти - это лотерея!"
Костя очень прямолинейный. И по всей видимости по прежнему не очень умный, судя по интервью и гонору.
А зачем ему репетировать? Он уже " Звезда"
Лёвчик: "Лупи изо всей силы и все!"
Вовчик: "Потом сюрприз будет." ))
Я репепепепетирую.
А на воротах стоял Агкацев. Ну чтож ты Стас...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лев Лещенко: «Раздражает, когда по 9 черных на поле в футболе или баскетболе. Не должно быть такого большого количества иностранцев, это неправильно»
24 апреля, 17:05
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
16 марта, 21:08
Лещенко о Гусеве в пальто: «В футболе нужен дресс-код, как в хоккее и баскетболе. Хватит в трениках ходить уже! Это же лицо команды»
9 марта, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
4 минуты назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
6 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
7 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
15 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
31 минуту назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
33 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
56 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
21 минуту назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
44 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем