Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»

Лещенко о незабитом пенальти Тюкавина «Краснодару»: Костя, ну как так?.

Народный артист России и болельщик «Динамо » Лев Лещенко отреагировал на вылет московской команды из FONBET Кубка России.

«Динамо » уступило «Краснодару» в финале Пути РПЛ. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались краснодарцы – 6:5.

У бело-голубых свои удары не реализовали Константин Тюкавин и Хуан Касерес. У «Краснодара» промах допустил Дуглас Аугусто.

«Хорошая игра была. Я рад за «Краснодар». Но, конечно, я расстроился. Могли выиграть и достаточно смешно, когда нападающий не забивает пенальти... Костя, ну как так? Отрепетируй в конце концов! Отработал два удара: один вверх другой вниз и меняй их на здоровье.

Раньше и мысли не было, чтобы пенальти не забить, но сейчас у нас такие футболисты. Раньше Савдунин разбегался и все знали, что он будет бить в девятку, но он бил пушечным ударом. Невозможно взять этот мяч даже если стоишь рядом. Чего они все обманывают, паузы какие-то делают? Лупи изо всей силы и все! Хотя нужно отметить, что Агкацев – хороший вратарь. Нам не повезло», – сказал Лещенко.