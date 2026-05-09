Фанаты «Челси» скандировали «Какое же вы дерьмо, раз мы вам забили» после гола Энцо «Ливерпулю»

Фанаты «Челси» потроллили «Ливерпуль» после гола.

Болельщики «Челси» потроллили и свою команду, и соперников, во время матча с «Ливерпулем ».

Клубы сыграли вничью со счетом 1:1 в 36-м туре АПЛ .

Когда Энцо Фернандес забил со штрафного и сравнял счет, фанаты лондонской команды скандировали «Какое же вы дерьмо, раз мы забили вам гол».

В данный момент «Челси » занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков.