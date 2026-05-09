Тренер «Челси» Макфарлейн про 1:1 с «Ливерпулем»: «Мы могли выиграть. Был явный пенальти»

Тренер «Челси» Калум Макфарлейн подвел итоги матча АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Исход мог быть любым. Возможно, я немного предвзято сужу, но мы могли выиграть этот матч. У нас были хорошие моменты.

Что касается пенальти, то, на мой взгляд, был явный пенальти», – сказал Макфарлейн.

Напомним, игроки «Челси» апеллировали к судье после падения Жоао Педро в штрафной площади «Ливерпуля» в концовке игры, но 11-метровый не был назначен.