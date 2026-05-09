Слот о свисте фанатов после 1:1 с «Челси»: «Это связано с тем, что мы не выиграли, вероятно. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не побеждает»
Слот высказался о ничьей с «Челси».
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей с «Челси» в 36-м туре АПЛ (1:1).
«Мы начали очень хорошо и получили отличный шанс сделать счет 2:0 после розыгрыша стандартного положения. К сожалению, как и на прошлой неделе, мы пропустили со стандарта. Это был очень курьезный гол.
Во втором тайме я увидел совершенно другую интенсивность. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы вырвать победу. Как и много раз в этом сезоне, мы попадали в штангу и в перекладину. Мы не смогли контролировать их игроков. Сегодня они играли с большим количеством полузащитников».
О свисте фанатов «Ливерпуля»
«Вероятно, это как-то связано с тем, что мы не выиграли. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не выигрывает», – сказал Слот.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Основное времяпрепровождение с мячом - это передачи между Ван Дайком и кем-то из центральных полузащитников. Джонс не в состоянии отдать первый пас, Керкез тоже. Нгомуа лезет в обводку, не видя конечную цель, и постоянно теряет мяч.
Повели 1:0. Какого лешего вы отдаете инициативу, отходите на свою половину поля? Вы Ливерпуль, #####, вы чемпионы, вы должны забивать дальше, а не беречь 1:0 против команды, которая в глубоком кризисе.
Зла не хватало на эту импотенцию смотреть. Упустят 4-е место, а если Борнмут в этом туре выиграет - и 5-е окажется под угрозой. Дебилы!
Будет потерян не 1 год, а 2 года.