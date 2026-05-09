Слот о свисте фанатов после 1:1 с «Челси»: «Это связано с тем, что мы не выиграли, вероятно. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не побеждает»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей с «Челси » в 36-м туре АПЛ (1:1).

«Мы начали очень хорошо и получили отличный шанс сделать счет 2:0 после розыгрыша стандартного положения. К сожалению, как и на прошлой неделе, мы пропустили со стандарта. Это был очень курьезный гол.

Во втором тайме я увидел совершенно другую интенсивность. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы вырвать победу. Как и много раз в этом сезоне, мы попадали в штангу и в перекладину. Мы не смогли контролировать их игроков. Сегодня они играли с большим количеством полузащитников».

О свисте фанатов «Ливерпуля»

«Вероятно, это как-то связано с тем, что мы не выиграли. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не выигрывает», – сказал Слот.