  • Слот о свисте фанатов после 1:1 с «Челси»: «Это связано с тем, что мы не выиграли, вероятно. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не побеждает»
Слот о свисте фанатов после 1:1 с «Челси»: «Это связано с тем, что мы не выиграли, вероятно. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не побеждает»

Слот высказался о ничьей с «Челси».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей с «Челси» в 36-м туре АПЛ (1:1).

«Мы начали очень хорошо и получили отличный шанс сделать счет 2:0 после розыгрыша стандартного положения. К сожалению, как и на прошлой неделе, мы пропустили со стандарта. Это был очень курьезный гол. 

Во втором тайме я увидел совершенно другую интенсивность. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы вырвать победу. Как и много раз в этом сезоне, мы попадали в штангу и в перекладину. Мы не смогли контролировать их игроков. Сегодня они играли с большим количеством полузащитников».

О свисте фанатов «Ливерпуля»

«Вероятно, это как-то связано с тем, что мы не выиграли. Вполне логично, что люди разочаровываются, если «Ливерпуль» не выигрывает», – сказал Слот.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Неужели его оставят на следующий сезон? Чувак абсолютно оторван от реальности
Ответ Ravil Gilmanov
Комментарий скрыт
Главная характеристика текущего Ливерпуля - беспомощность. Куча невынужденных потерь! Челси, который проиграл всем и вся, накрывает их прессингом.
Основное времяпрепровождение с мячом - это передачи между Ван Дайком и кем-то из центральных полузащитников. Джонс не в состоянии отдать первый пас, Керкез тоже. Нгомуа лезет в обводку, не видя конечную цель, и постоянно теряет мяч.
Повели 1:0. Какого лешего вы отдаете инициативу, отходите на свою половину поля? Вы Ливерпуль, #####, вы чемпионы, вы должны забивать дальше, а не беречь 1:0 против команды, которая в глубоком кризисе.
Зла не хватало на эту импотенцию смотреть. Упустят 4-е место, а если Борнмут в этом туре выиграет - и 5-е окажется под угрозой. Дебилы!
Ответ korablev
Комментарий удален модератором
Ответ Liverpool_YNWA
Комментарий удален модератором
Самооценка у тебя отличная)))
сам подай в отставку, твердолобый.
Это связано с тем, что Слот трусливый физрук с абсолютно провальными пресс-конференциями после матчей. Такое чувство, что он тренирует Астон Виллу. Я таких оправданий и размышлений в духе "и так сойдет" ни у одного тренера большой команды не помню. Ну не смогли мы контролировать полузащитников соперника, понимаете? Что тут сделаешь? Он даже не пытается зацепиться за стиль, как будто полное отсутствие стыда за происходящее. На этот раз хотя бы без "мы могли пропустить 5, но храбро отстояли 0:2".
Не звезди - не начали вы хорошо. Гамно, а не игра. Каждая третья передача - перехват. Неплохой удар Гравы, но практически по центру - классный вратарь такое обязан брать. И люди свистят не из-за счета, а из-за игры, которой нет, не было и не будет…
Сколько можно ждать!? Я уже задолбался!!! Выгонять его нужно
Объясните мне, чем занимался Гакпо на поле 70 минут, и почему его не заменили раньше?
Этого лысого (я сам тоже лысый) хотят оставить на следующий сезон, уму непостижимо, зачем?
Будет потерян не 1 год, а 2 года.
сегодня, 06:28
