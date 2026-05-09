  Дмитрий Губерниев: «Иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова. Ему нужно брать пример с меня – идти вперед и побеждать»
Дмитрий Губерниев: «Иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова. Ему нужно брать пример с меня – идти вперед и побеждать»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Балтики» в 29-м туре Мир РПЛ

Игра пройдет в Москве завтра, 10 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Потенциал «Локомотива» простирается гораздо дальше побед над московскими командами. Несмотря на то что я симпатизирую Андрею Талалаеву и предстоящий матч с «Балтикой» будет очень интересным, «Локомотив» вполне созрел быть призером чемпионата России и смотреть в [успешное] будущее.

Здесь вопрос, насколько в себе психологию победителя воспитал Михаил Галактионов. Мне кажется, что взаимодействие тренер – команда очень важно, я ему желаю твердости духа, потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива» нужно брать пример с меня – идти вперед и побеждать», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
23 комментария
Заткните его уже. Ей богу. Его скоро разорвёт от собственной важности. 2метровый лоб с поведением младшеклассника
Стрессоустойчивость Губерниева в то же самое время: посылать всех на уйх в ответ на критику.
Губерниев:"Иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова..."
Болельщики в России никогда не сомневались в психической ненормальности Губерниева.Он неадекват полный,каждый день своими словами это подтверждающий...
Брать пример с губерниева не стоит брать даже его детям, если таковые имеются. Верх мерзости и лицемерия
Не дай Бог с вас пример брать!
А что, Губерниев тренировал когда-нибудь какую-нибудь профессиональную спортивную команду чтобы Галактионову брать с него пример? Нагорлопанит там в студии и что, считает себя суперменеджером?
Если долго носить маску шута, она может приклеиться намертво и снять её больше не получится
Губерниев сколько тренировал?!
Что он знает об этом?!
Самодовольный клоун.
Возомнил из себя хрен знает кого ,это из-за недостатка ума или вообще его отсутствия. Скорее всего второе
