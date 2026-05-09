Губерниев: иногда сомневаюсь в стрессоустойчивости Галактионова.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Балтики» в 29-м туре Мир РПЛ .

Игра пройдет в Москве завтра, 10 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Потенциал «Локомотива» простирается гораздо дальше побед над московскими командами. Несмотря на то что я симпатизирую Андрею Талалаеву и предстоящий матч с «Балтикой» будет очень интересным, «Локомотив» вполне созрел быть призером чемпионата России и смотреть в [успешное] будущее.

Здесь вопрос, насколько в себе психологию победителя воспитал Михаил Галактионов . Мне кажется, что взаимодействие тренер – команда очень важно, я ему желаю твердости духа, потому что иногда сомневаюсь в его стрессоустойчивости, и в этом смысле тренеру «Локомотива » нужно брать пример с меня – идти вперед и побеждать», – сказал Губерниев.