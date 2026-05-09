Владимир Гранат: «Гусева следует оставить в «Динамо». Не факт, что удастся найти качественного специалиста»

Гранат: Гусева следует оставить во главе «Динамо».

Бывший защитник «Динамо » Владимир Гранат считает, что Ролан Гусев должен остаться во главе команды.

«Динамо» уступило «Краснодару» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России – 0:0, 5:6 по пенальти.

«Мое мнение – Ролана Гусева следует оставить в качестве главного тренера. Во-первых, не факт, что удастся найти качественного специалиста.

Во-вторых, Гусев знает, на что способны футболисты, их спортивные характеристики и личные качества. Он понимает, на кого можно надеяться в следующем сезоне и какие задачи ставить.

Конечно, болельщикам всегда хочется от команды большего, но, мне кажется, было тяжело исправить то, что произошло в первой половине сезона. И, конечно, большое разочарование, что не попали в финал Кубка России», – сказал Гранат.