Владимир Гранат: «Гусева следует оставить в «Динамо». Не факт, что удастся найти качественного специалиста»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что Ролан Гусев должен остаться во главе команды.
«Динамо» уступило «Краснодару» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России – 0:0, 5:6 по пенальти.
«Мое мнение – Ролана Гусева следует оставить в качестве главного тренера. Во-первых, не факт, что удастся найти качественного специалиста.
Во-вторых, Гусев знает, на что способны футболисты, их спортивные характеристики и личные качества. Он понимает, на кого можно надеяться в следующем сезоне и какие задачи ставить.
Конечно, болельщикам всегда хочется от команды большего, но, мне кажется, было тяжело исправить то, что произошло в первой половине сезона. И, конечно, большое разочарование, что не попали в финал Кубка России», – сказал Гранат.
Гениально.
Жесть…
"Не играли хорошо - нечего и начинать"