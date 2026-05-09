  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Гранат: «Гусева следует оставить в «Динамо». Не факт, что удастся найти качественного специалиста»
11

Владимир Гранат: «Гусева следует оставить в «Динамо». Не факт, что удастся найти качественного специалиста»

Гранат: Гусева следует оставить во главе «Динамо».

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что Ролан Гусев должен остаться во главе команды.

«Динамо» уступило «Краснодару» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России – 0:0, 5:6 по пенальти.

«Мое мнение – Ролана Гусева следует оставить в качестве главного тренера. Во-первых, не факт, что удастся найти качественного специалиста.

Во-вторых, Гусев знает, на что способны футболисты, их спортивные характеристики и личные качества. Он понимает, на кого можно надеяться в следующем сезоне и какие задачи ставить.

Конечно, болельщикам всегда хочется от команды большего, но, мне кажется, было тяжело исправить то, что произошло в первой половине сезона. И, конечно, большое разочарование, что не попали в финал Кубка России», – сказал Гранат.

«Зенит» уже точно чемпион?12267 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
logoРолан Гусев
logoВладимир Гранат
РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не факт, что найдем качественного, поэтому оставим Гусева…🤦🏻‍♂️
Гениально.
Гусева надо оставить потому, что не факт, что удасться найти качественного специалиста…
Жесть…
Логика железная.
"Не играли хорошо - нечего и начинать"
Возможно и надо!????вот многие спецы за наших тренеров радеют, но где их взять? С корочкой их навалом а успехи из них у многих? Юран, Тихонов, Аленичев, Семшов, Колыванов, и т д и т п... Что и кто из них выиграл??? ???
У вас Личка был, но променяли его на кудрявую пародию на тренера. А теперь вообще неопытный Гусев.
Два иуды Гранат и Гусев
Не факт, что найдем качественного, поэтому надо оставить некачественного?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» примет решение по тренеру в конце сезона. Гусев – один из кандидатов, но не единственный
8 мая, 19:58
Газзаев о «Динамо»: «Положительно оцениваю работу Гусева, чужие ошибки тяжело исправлять, нужно время. Считаю, он должен продолжить работу в клубе»
8 мая, 14:44
Тюкавин хочет, чтобы Гусев остался в «Динамо»: «Поддерживаю его штаб полностью, мы проделали огромную работу на сборах. Жаль, не победили «Краснодар», но пенальти – это лотерея»
8 мая, 09:49
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
3 минуты назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
5 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
6 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
14 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
30 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
32 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
55 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
20 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
43 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем