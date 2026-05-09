У «Ливерпуля» будет не больше 65 очков по итогам АПЛ. Так мало клуб не набирал ни в одном из восьми полных сезонов при Клоппе
Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Челси» в 36-м туре Премьер-лиги (1:1). В данный момент она занимает 4-е место в турнирной таблице с 59 очками.
Таким образом, «красные» не смогут набрать больше 65 баллов по итогам чемпионата – это худший результат клуба с сезона-2015/16, когда они заработали 60 баллов. В том сезоне команду возглавил Юрген Клопп – он сменил Брендана Роджерса в октябре.
Худший результат за 8 полноценных сезонов при Клоппе «Ливерпуль» показал в сезоне-2022/23 – тогда он набрал 67 очков и финишировал пятым.
В первом сезоне при Слоте «красные» заработали 84 балла и стали чемпионами Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
74 комментария
уркреплять не надо даже с учетом ухода Салаха, то с обороной можно поработать качественно и количественно в межсезонье. И тогда спрашивать.
А так при ужасных результатах атмосфера, судя по всему, в порядке. Так что время и терпение поможет.
Почему бы не равняться на времена Клоппа?))
Надо уметь смотреть на вещи объективно.
Уверен, что если Кэррика оставят, он в следующем году выше 5-6 места не запрыгнет. ИМХО.
Что конечно не отменяет того, что со времен первого захода в 2021м Майкл явно стал сильнее как тренер.
Нет никакого багажа. Клопп Ливерпуля играл вертикально, в ультра прессинг. У Слота ватокат, ориентирующийся на Гвардиола. В чемпионский сезон играли качественно и победили заслуженно