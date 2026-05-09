У «Ливерпуля» будет не больше 65 очков по итогам АПЛ. Так мало клуб не набирал ни в одном из восьми полных сезонов при Клоппе

У «Ливерпуля» будет худший результат по очкам в АПЛ за 10 лет.

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Челси» в 36-м туре Премьер-лиги (1:1). В данный момент она занимает 4-е место в турнирной таблице с 59 очками.

Таким образом, «красные» не смогут набрать больше 65 баллов по итогам чемпионата – это худший результат клуба с сезона-2015/16, когда они заработали 60 баллов. В том сезоне команду возглавил Юрген Клопп – он сменил Брендана Роджерса в октябре.

Худший результат за 8 полноценных сезонов при Клоппе «Ливерпуль » показал в сезоне-2022/23 – тогда он набрал 67 очков и финишировал пятым.

В первом сезоне при Слоте «красные» заработали 84 балла и стали чемпионами Англии.