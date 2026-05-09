  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Ливерпуля» будет не больше 65 очков по итогам АПЛ. Так мало клуб не набирал ни в одном из восьми полных сезонов при Клоппе
74

У «Ливерпуля» будет не больше 65 очков по итогам АПЛ. Так мало клуб не набирал ни в одном из восьми полных сезонов при Клоппе

У «Ливерпуля» будет худший результат по очкам в АПЛ за 10 лет.

«Ливерпуль» покажет худший результат в АПЛ по набранным очкам за 10 сезонов. 

Сегодня команда Арне Слота сыграла вничью с «Челси» в 36-м туре Премьер-лиги (1:1). В данный момент она занимает 4-е место в турнирной таблице с 59 очками. 

Таким образом, «красные» не смогут набрать больше 65 баллов по итогам чемпионата – это худший результат клуба с сезона-2015/16, когда они заработали 60 баллов. В том сезоне команду возглавил Юрген Клопп – он сменил Брендана Роджерса в октябре. 

Худший результат за 8 полноценных сезонов при Клоппе «Ливерпуль» показал в сезоне-2022/23 – тогда он набрал 67 очков и финишировал пятым. 

В первом сезоне при Слоте «красные» заработали 84 балла и стали чемпионами Англии.

«Зенит» уже точно чемпион?12264 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛиверпуль
logoЮрген Клопп
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть полное ощущение, что Слот в Ливерпуле до зимы. Если игра не начнется, на январских отправится отдыхать
Ответ Ares
Есть полное ощущение, что Слот в Ливерпуле до зимы. Если игра не начнется, на январских отправится отдыхать
тут 2 пути или увольняют сразу в мае, или будет повторение как с роджерсом когда почему то тянули до октября 2015 года
Ответ Ares
Есть полное ощущение, что Слот в Ливерпуле до зимы. Если игра не начнется, на январских отправится отдыхать
Соглашусь. В целом, я не вижу чудовищных проблем у команды, именно тренерских. Есть недостаток физики, есть проблемы концентрации (возможно, тоже вытекающий из физики), расбаланс состава, и довольно слабый, к сожалению, центр обороны. Но учитывая, что атаку, пожалуй,
уркреплять не надо даже с учетом ухода Салаха, то с обороной можно поработать качественно и количественно в межсезонье. И тогда спрашивать.
А так при ужасных результатах атмосфера, судя по всему, в порядке. Так что время и терпение поможет.
В Ливерпуле сейчас будут постоянно ровняться на времена Клоппа, как в МЮ на времена САФа? Опасная тенденция.
Ответ Тюменец
В Ливерпуле сейчас будут постоянно ровняться на времена Клоппа, как в МЮ на времена САФа? Опасная тенденция.
Корень «-равн-» используется, когда речь идёт о равенстве, одинаковости, равноправии, сходстве или о том, чтобы брать с кого-то пример.

Почему бы не равняться на времена Клоппа?))
Ответ Тюменец
В Ливерпуле сейчас будут постоянно ровняться на времена Клоппа, как в МЮ на времена САФа? Опасная тенденция.
В чем она опасная? На что еще может равняться топ-клуб с составом на миллиард и трансферными закупками на десятки миллионов? А ведь это еще у многих классических соперников кризис.
Если сейчас Слота не уволить - то можно откатиться на 3-4 сезона на уровень без трофеев и борьбы за них
Ответ Paolo Kochergini
Если сейчас Слота не уволить - то можно откатиться на 3-4 сезона на уровень без трофеев и борьбы за них
Так это уже началось
Ответ Paolo Kochergini
Если сейчас Слота не уволить - то можно откатиться на 3-4 сезона на уровень без трофеев и борьбы за них
А можно уволить и так же откатить ? Или 100% команда вдруг заиграет, с таким составом ? Назови мне топ 3 тренера которые с Нгумоа Гакпо Фримпонг тройкой возьмут трофеи, я послушаю
Когда я летом говорил, что Слот в прошлом году на багаже Клоппа выехал, плюс аномально много было побед на последних минутах и в добавленное время, что конечно показатель характера, но так не будет каждый год, и всё покажет второй сезон, - все мне писали, что я ничего не понимаю в футболе, и что Лысый - гений, что Гравенбаха там переоткрыл и тд.
Надо уметь смотреть на вещи объективно.
Ответ Jazzzz
Когда я летом говорил, что Слот в прошлом году на багаже Клоппа выехал, плюс аномально много было побед на последних минутах и в добавленное время, что конечно показатель характера, но так не будет каждый год, и всё покажет второй сезон, - все мне писали, что я ничего не понимаю в футболе, и что Лысый - гений, что Гравенбаха там переоткрыл и тд. Надо уметь смотреть на вещи объективно.
Такая же история сейчас с Кэрриком в МЮ. На ветках там все кипятком ссутся, второе пришествие САФа прям.
Уверен, что если Кэррика оставят, он в следующем году выше 5-6 места не запрыгнет. ИМХО.
Что конечно не отменяет того, что со времен первого захода в 2021м Майкл явно стал сильнее как тренер.
Ответ Jazzzz
Когда я летом говорил, что Слот в прошлом году на багаже Клоппа выехал, плюс аномально много было побед на последних минутах и в добавленное время, что конечно показатель характера, но так не будет каждый год, и всё покажет второй сезон, - все мне писали, что я ничего не понимаю в футболе, и что Лысый - гений, что Гравенбаха там переоткрыл и тд. Надо уметь смотреть на вещи объективно.
Я думал ты только в баскетболе слаб)
Нет никакого багажа. Клопп Ливерпуля играл вертикально, в ультра прессинг. У Слота ватокат, ориентирующийся на Гвардиола. В чемпионский сезон играли качественно и победили заслуженно
если дадут пенсам увести себе Алонсо - будет эпичнейший провал, похуже покупки Исака(
Какой же Слот физручелло
да там уже Алонсо все ждут, его хотели еще после ухода Клоппа сразу назначить но тогда Хаби выбрал Реал
Прямо сейчас кроме Энрике и тренера готового даже не знаю.
Ответ Марат Хапаев_1116658273
Прямо сейчас кроме Энрике и тренера готового даже не знаю.
Клопп.
Ответ Марат Хапаев_1116658273
Прямо сейчас кроме Энрике и тренера готового даже не знаю.
Чем Алонсо не готовый тренер?
Слот просто фартовый чувак. Клопп в последний сезон набрал 82 очка и… только 3-й. Слот в том сезоне набирает 84 - чемпион. Клопп набирает 67 очков - 5 место, не в ЛЧ. Слот наберет сейчас меньше и на 99,9% он все равно будет в ЛЧ. Я уж молчу про сезоны Клоппа с 90+ очками и 2 местами.
Надо хвать Алонсо вместо лысого шарлатана, пока Хаби не увели.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
3 минуты назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
5 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
6 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
14 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
30 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
32 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
55 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
20 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
43 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем