Карпин, Семин, Черчесов и Газзаев почтили память погибших во время ВОВ солдат строчками из стихотворения «Журавли»

Карпин, Семин, Черчесов и Газзаев почтили память погибших во время ВОВ солдат.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывшие тренеры национальной команды Станислав Черчесов, Юрий Семин и Валерий Газзаев приняли участие в акции РФС, приуроченной ко Дню Победы.

В субботу, 9 мая, отмечается 81-я годовщина Победы.

В видео Карпин, Черчесов, Семин и Газзаев, а также экс-футболист сборной СССР Александр Мирзоян прочитали строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Ролик, в котором участники по очереди зачитываю четверостишия, опубликовала пресс-службоа РФС.