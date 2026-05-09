У «Ливерпуля» 5 поражений, 3 победы и 1 ничья в 9 последних матчах. Дальше – игра с «Астон Виллой»

У «Ливерпуля» лишь 3 победы в 9 последних матчах.

«Ливерпуль » не смог обыграть «Челси » дома.

Команды поделили очки в 36-м туре АПЛ – 1:1. В девяти последних матчах мерсисайдцы потерпели пять поражений, одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Команда Арне Слота в данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков. 15 мая она встретится с «Астон Виллой».