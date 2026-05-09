Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Есть много команд во Второй лиге. Даже не знаю, в каком еще виде спорта посоветовать ему поискать работу»

Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: есть много команд во Второй лиге.

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

«Ну, что могу сказать – во Второй лиге много команд есть, можно туда поддаться. А так, даже не знаю, в каком еще виде спорта посоветовать ему поискать работу. Он же ни в какой не умеет», – сказал Мостовой.

Напомним, Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год.