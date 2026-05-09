Жоао Педро упал в штрафной «Ливерпуля» после столкновения с Фримпонгом и сразу встал. Поусон не назначил пенальти в пользу «Челси», ВАР проверил эпизод и не вмешивался
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 36-м туре АПЛ. На 89-й минуте форвард лондонцев Жоао Педро прорвался в штрафную площадь соперника, упал после столкновения с Джереми Фримпонгом, сразу встал и отдал неточный пас.
Главный арбитр встречи Крэйг Поусон не увидел фола на бразильце и не назначил 11-метровый. ВАР проверил этот эпизод и не стал вмешиваться.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
2 года назад Трент тупо наступил на голеностоп Санчо, и все то же самое.
Зато когда Колвилл сыграл корпусом в Салаха, то реф через 0,1 сек уже бежал указывать на 11 метров.
Голландец ещё истерику устроил после этого, не удивился бы пенке.
В сезоне 15/16 было 50 и 10 место, например