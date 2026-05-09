  • Жоао Педро упал в штрафной «Ливерпуля» после столкновения с Фримпонгом и сразу встал. Поусон не назначил пенальти в пользу «Челси», ВАР проверил эпизод и не вмешивался
Жоао Педро упал в штрафной «Ливерпуля» после столкновения с Фримпонгом и сразу встал. Поусон не назначил пенальти в пользу «Челси», ВАР проверил эпизод и не вмешивался

Судьи не назначили пенальти в пользу «Челси» в матче с «Ливерпулем». 

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 36-м туре АПЛ. На 89-й минуте форвард лондонцев Жоао Педро прорвался в штрафную площадь соперника, упал после столкновения с Джереми Фримпонгом, сразу встал и отдал неточный пас.

Главный арбитр встречи Крэйг Поусон не увидел фола на бразильце и не назначил 11-метровый. ВАР проверил этот эпизод и не стал вмешиваться.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Чтобы Челси поставили точку на Энфилде? Не в этой жизни.
2 года назад Трент тупо наступил на голеностоп Санчо, и все то же самое.
Зато когда Колвилл сыграл корпусом в Салаха, то реф через 0,1 сек уже бежал указывать на 11 метров.
Ответ Proper Chels
Тут я согласен. У судеек действительно есть установка не ставить пенальти Челси на Энфилде. Ну и в финалах кубков такая же тема.
Ответ Proper Chels
Там ещё Кайседо сегодня вероломно грудью руку Ван Дейка заблокировал при ударе на угловом.
Голландец ещё истерику устроил после этого, не удивился бы пенке.
Из-за этого не попадут в ЛЧ
Ответ j5zqdkvbjy
А я думал из-за того, что 7 матчей подряд не могут выиграть
Ответ j5zqdkvbjy
У команды 49 очков за 2 тура до конца, какой ЛЧ

В сезоне 15/16 было 50 и 10 место, например
Красные минисуют ) ахаха
