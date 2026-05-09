Жоао Педро упал в штрафной «Ливерпуля» после столкновения с Фримпонгом и сразу встал. Поусон не назначил пенальти в пользу «Челси», ВАР проверил эпизод и не вмешивался

Судьи не дали «Челси» пенальти после падения Жоао Педро в штрафной «Ливерпуля».

Судьи не назначили пенальти в пользу «Челси » в матче с «Ливерпулем ».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 36-м туре АПЛ . На 89-й минуте форвард лондонцев Жоао Педро прорвался в штрафную площадь соперника, упал после столкновения с Джереми Фримпонгом , сразу встал и отдал неточный пас.

Главный арбитр встречи Крэйг Поусон не увидел фола на бразильце и не назначил 11-метровый. ВАР проверил этот эпизод и не стал вмешиваться.