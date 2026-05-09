Бартомеу сообщил, что у «Барсы» была предварительная договоренность по Винисиусу: «Реал» сделал более выгодное предложение – и забрал его»
Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб был близок к подписанию Винисиуса.
Бывший президент рассказал, что «Барса» интересовалась бразильцем еще до его перехода в «Реал» и даже достигла предварительной договоренности. Однако мадридцы вмешались в переговоры и в итоге увели игрока.
«Винисиус интересовал клуб, мы говорили с его семьей, с его агентами, и да, была предварительная договоренность.
«Мадрид», возможно, сделал более выгодное предложение, чем «Барса», и забрал Винисиуса», – сказал Бартомеу.
Всевышний спас Барсу от этого недоразумения
Ну кто его знает. В менее токсичной атмосфере может быть Вини раскрылся бы по другому.
В принципе, Барса от этого только выиграла. Размен Бэкса на Роналдиньо - из той же категории.
А когда разменяла барса на вини? Коутиньо? Вот уж размен))
Никогда не думал, что скажу это, но спасибо Реалу.
А не польстился бы на денешку, сейчас пару ЗМ имел бы, и про расизм только от Дяди Тома знал бы. Игрок то класснейший.
зато пару ЛЧ имеет))
Надо же, как повезло!
это ты так говоришь. а в реальности он соответствует тому месту, где играет, и, собсно, оно его и сделало таким
то Мбаппе, то Винни)) Жозеп придался воспоминаниям / фантазиям в субботу вечером?
