Бартомеу сообщил, что у «Барсы» была предварительная договоренность по Винисиусу: «Реал» сделал более выгодное предложение – и забрал его»

Бартомеу сообщил, что у «Барсы» была предварительная договоренность по Винисиусу.

Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб был близок к подписанию Винисиуса.

Бывший президент рассказал, что «Барса» интересовалась бразильцем еще до его перехода в «Реал » и даже достигла предварительной договоренности. Однако мадридцы вмешались в переговоры и в итоге увели игрока.

«Винисиус интересовал клуб, мы говорили с его семьей, с его агентами, и да, была предварительная договоренность.

«Мадрид», возможно, сделал более выгодное предложение, чем «Барса», и забрал Винисиуса », – сказал Бартомеу.