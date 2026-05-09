Альваро Арбелоа: «Сливы информации о происходящем в раздевалке – это предательство «Реала». Абсолютная нелояльность к этой эмблеме. И это меня очень печалит»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об утечках информации из клуба. 

– Вы стойко защищаете всех игроков, даете им игровое время, несмотря на все, что произошло. То, что подобные вещи становятся достоянием гласности... Вы считаете, что это несправедливо по отношению к вам и клубу?

– Я повторю это еще раз, возможно, я не совсем ясно выразился (улыбается). Сливать информацию о происходящем, о том, что происходит в раздевалке, – я думаю, это предательство «Реала». Абсолютная нелояльность к этой эмблеме. И это меня очень печалит, – сказал Арбелоа. 

Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: «Я не работаю в ЦРУ. В клубе много людей, я не собираюсь ни на кого указывать пальцем»

В «Реале» ищут «крота», передающего информацию прессе. Это не Тчуамени (As)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Со всеми лояльным к эмблеме он переругался. Остальные наемники, которым в общем-то наплевать
Ответ deadjoker
Половина команды с ним не разговаривает, половина команды с ним лояльна (Эта те, которым он боится слово поперёк сказать).
Этой команде нужен авторитетный тренер, который этих "звезд" поставит в угол.
Игрок должен слушать указание тренера. Это факт.
Многие из этих "звезд" сами окажутся тренерами и примерят на себе шкуру тренера.
Тут все просто.
И это продолжится, будьте уверены. И потолок зарплат не поможет, это фигня. Там спонсоры помогут, которым важнее пиар. И как выходить из этой ситуации - фиг знает. Я не вижу выхода.
Ответ deadjoker
Особенно лояльным наверно был Карвахаль, да? Твой "не наëмник" во время драки в раздевалке, знаешь что делал? Самым первым свалил к себе домой, руководству пришлось аж дозваниваться и просить его вернуться на собрание. Капитанишка наплевал на клуб и его будущее. Некоторые "наëмники" и то больше любви к клубу проявляют.
А лизать задницу винисиусу, поддерживая все его истерики, это не предательство?
Ответ zaebarca
лизать задницу винисиусу
....
Фуфуфу
Гадость какая
Ответ zaebarca
Не только винисиусу прошу заметить
Поиски крота продолжаются) Этот сериал не будет коротким
Ответ Роман
Не забудь и о поисках крысы. Тут зверинец большой .
Ответ Роман
В конце первого сезона, когда найдут крота. Выянится что есть ещё один.
Главное не выйти самому на себя:)
Ещё бы, если на тренировку пускают половину Бразилии и Африки, а также всех институток, которые мутят с игроками
Скоро игроки Реала его просто перестанут пускать в эту раздевалку, чтобы так сильно не переживал
Хочется напомнить Арбелоа, что Реал - это не фирма Переса, и не команда наёмников, а клуб, принадлежащий "сосьос". И скрывать от них маразм, происходящий в клубе - это и есть настоящее предательство и настоящая "нелояльность".
Игра команды не печалит?
Ответ SuperAja
Без Мбаппе - не печалит. Как и результаты
«Это вам за то, что не молились» (с)
Альваро, не парься. Нам зато интересно.
