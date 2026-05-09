Альваро Арбелоа: «Сливы информации о происходящем в раздевалке – это предательство «Реала». Абсолютная нелояльность к этой эмблеме. И это меня очень печалит»

Альваро Арбелоа: сливы информации – это предательство «Реала».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался об утечках информации из клуба.

– Вы стойко защищаете всех игроков, даете им игровое время, несмотря на все, что произошло. То, что подобные вещи становятся достоянием гласности... Вы считаете, что это несправедливо по отношению к вам и клубу?

– Я повторю это еще раз, возможно, я не совсем ясно выразился (улыбается). Сливать информацию о происходящем, о том, что происходит в раздевалке, – я думаю, это предательство «Реала». Абсолютная нелояльность к этой эмблеме. И это меня очень печалит, – сказал Арбелоа.

Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: «Я не работаю в ЦРУ. В клубе много людей, я не собираюсь ни на кого указывать пальцем»

