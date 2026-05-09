Хенессу не нравится ситуация в США: «Но Германия не должна бойкотировать ЧМ. Самой большой ошибкой была акция в Катаре, мы настроили против себя весь арабский мир. Это было нелепо»

Ули Хенесс: мне не нравится происходящее в США, но бойкотировать ЧМ не нужно.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о проведении матчей чемпионата мира в США на фоне нынешней политической ситуации.

– Вы с нетерпением ждете чемпионата мира по футболу?

– У меня очень противоречивые мысли. Я люблю Америку. Раньше я ездил туда каждый год. Лучше всего было провести четыре или пять дней в Нью-Йорке перед Рождеством: Пятая авеню, Бродвей, мюзиклы, каток возле Эмпайр-Стейт-билдинг – это было волшебно.

Но все знают, как я сейчас отношусь к ситуации в Америке. У меня проблемы с тем, что там происходит. И я надеюсь, что во время чемпионата мира не произойдет ничего плохого.

Один друг даже предложил предоставить мне свой дом на четыре недели проведения чемпионата мира, но я сказал ему: «К сожалению, я не могу этого сделать». Я также не могу посетить финал, на который обычный билет стоит 1500 долларов или больше. Я не поеду.

– Оке Геттлих, президент футбольного клуба «Санкт-Паули» и вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB), сказал: «Когда команда едет в страну, где идет война, где на улицах стреляют в людей, нужно, по крайней мере, задуматься: какова политика нашего союза, раз мы отправляем туда сборную?» Мы считаем, что это важный вопрос. Вы согласны?

– У вас могут быть сомнения, но мы ни в коем случае не должны отказываться от поездки [на турнир]. Самой большой ошибкой, которую совершила наша сборная, была акция в Катаре [на ЧМ-2022 ]. Это было нелепо. Мы настроили против себя весь арабский мир.

– В данном случае, однако, именно спорт притягивает политические темы. Например, ФИФА присудила Дональду Трампу спонтанно придуманную премию мира.

– Конечно, я критикую это. Но, на мой взгляд, мы не должны бойкотировать турнир из-за этого. Представьте, что немцы не поедут, а другие будут играть – так нельзя.

– Но что мог бы и, на наш взгляд, должен был сделать DFB, так это публично выразить свою позицию по этому чемпионату мира и то, как он пришел к такой позиции?

– Это все просто разговоры. Просто алиби, типичный пример ситуативной этики. Кого на самом деле интересуют о рабочие-мигранты в Катаре сегодня? – сказал Хенесс.