Хенессу не нравится ситуация в США: «Но Германия не должна бойкотировать ЧМ. Самой большой ошибкой была акция в Катаре, мы настроили против себя весь арабский мир. Это было нелепо»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о проведении матчей чемпионата мира в США на фоне нынешней политической ситуации.

– Вы с нетерпением ждете чемпионата мира по футболу?

– У меня очень противоречивые мысли. Я люблю Америку. Раньше я ездил туда каждый год. Лучше всего было провести четыре или пять дней в Нью-Йорке перед Рождеством: Пятая авеню, Бродвей, мюзиклы, каток возле Эмпайр-Стейт-билдинг – это было волшебно.

Но все знают, как я сейчас отношусь к ситуации в Америке. У меня проблемы с тем, что там происходит. И я надеюсь, что во время чемпионата мира не произойдет ничего плохого.

Один друг даже предложил предоставить мне свой дом на четыре недели проведения чемпионата мира, но я сказал ему: «К сожалению, я не могу этого сделать». Я также не могу посетить финал, на который обычный билет стоит 1500 долларов или больше. Я не поеду.

– Оке Геттлих, президент футбольного клуба «Санкт-Паули» и вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB), сказал: «Когда команда едет в страну, где идет война, где на улицах стреляют в людей, нужно, по крайней мере, задуматься: какова политика нашего союза, раз мы отправляем туда сборную?» Мы считаем, что это важный вопрос. Вы согласны?

– У вас могут быть сомнения, но мы ни в коем случае не должны отказываться от поездки [на турнир]. Самой большой ошибкой, которую совершила наша сборная, была акция в Катаре [на ЧМ-2022]. Это было нелепо. Мы настроили против себя весь арабский мир.

– В данном случае, однако, именно спорт притягивает политические темы. Например, ФИФА присудила Дональду Трампу спонтанно придуманную премию мира.

– Конечно, я критикую это. Но, на мой взгляд, мы не должны бойкотировать турнир из-за этого. Представьте, что немцы не поедут, а другие будут играть – так нельзя.

– Но что мог бы и, на наш взгляд, должен был сделать DFB, так это публично выразить свою позицию по этому чемпионату мира и то, как он пришел к такой позиции?

– Это все просто разговоры. Просто алиби, типичный пример ситуативной этики. Кого на самом деле интересуют о рабочие-мигранты в Катаре сегодня? – сказал Хенесс.

База от Хенесса. Пока была возможность перехватить ЧМ у Катара, лились потоки слёз о каторжном труде иностранных рабочих. Как только ЧМ прошёл, эти рабочие-мигранты снова никому и нахрен не нужны.
В целом и с конфликтом на Украине также происходит, когда за СВО Россию отовсюду отстраняют, пока другие конфликты от других стран либо не приводят ни к каким санкциям, либо полностью игнорируют.
Так было и раньше. Перед зимней Олимпиадой в Китае 2022 года некоторые американские спортсмены ныли в соцсетях, защищая бедных угнетённых уйгуров. Нужно ли говорить, что эта народность была немедленно забыта, когда карта не сыграла.
Запомните, поднимать вопросы гуманности и равенства можно лишь когда говоришь о диктатурах. О свободных странах так говорить не принято. Надо закрыть рот и не отсвечивать, а если спросят, то мямлить что-то невнятное про рождество, пятое авеню и прочие клише из голливудско-кокакольной пропаганды.
Ну ка - ну ка ! Поподробнее !
А что это у нас на планете за диктатуры ?
Если не Америка и её подсвинки ?
Комментарий удален модератором
"Это все просто разговоры. Просто алиби, типичный пример ситуативной этики. Кого на самом деле интересуют о рабочие-мигранты в Катаре сегодня?"
Да в принципе по всему миру судьбы обычных людей не интересуют власть имущих.
Равно , как и обычных людей тоже - судьбы себе подобных ))
А потому что против Катара они вякать могут, а тут их крепко держат
Можно подумать кому-то нравится ситуация в Германии , включая и самих немцев )
Последний вопрос в точку .
Может когда-то до них дойдет, что бойкотт - не лучшая история для достижения политических целей
Это было круто!Нелепо это когда в твоём чемпионате делают перерыв на жратву в Рамадан
А акции в защиту, геев, которых лет тридцать уже никто не трогает, нормально?
А что геи?гораздо страшнее пидарасы со своим развороченным анусом,через который они смотрят на весь мир
Арабский мир — это Германия, брат
👏
Ясное дело, бойкотировать ЧМ в США - себе дороже. Кто на них тявкнет, тому мало не покажется.
А вот Россию бойкотировать не только можно, но и велено.
Все эти бойкоты-небойкоты не имеют никакого отношения к морали и высокой духовности, вопреки либеральной повестке.
