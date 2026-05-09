Мостовой о возможном пропуске Сафоновым финала ЛЧ из-за травмы: «Даже если не сыграет, что такого? Не сыграет он, сыграет другой»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой высказался о возможном пропуске вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Ранее была информация, что голкипера беспокоят боли в икроножных мышцах.

«Даже если Сафонов не сыграет в финале, что здесь такого? В прошлом году он вообще не играл, в воротах стоял Доннарумма и команда также выигрывала. И Сафонов выиграл с ними, потому что был в заявке. Это вратарская судьба, травмы преследует в футболе всех. Не сыграет он, сыграет другой», – сказал Мостовой.