  Мостовой о возможном пропуске Сафоновым финала ЛЧ из-за травмы: «Даже если не сыграет, что такого? Не сыграет он, сыграет другой»
16

Мостовой о возможном пропуске Сафоновым финала ЛЧ из-за травмы: «Даже если не сыграет, что такого? Не сыграет он, сыграет другой»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой высказался о возможном пропуске вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Ранее была информация, что голкипера беспокоят боли в икроножных мышцах.

«Даже если Сафонов не сыграет в финале, что здесь такого? В прошлом году он вообще не играл, в воротах стоял Доннарумма и команда также выигрывала. И Сафонов выиграл с ними, потому что был в заявке. Это вратарская судьба, травмы преследует в футболе всех. Не сыграет он, сыграет другой», – сказал Мостовой.

Царь о возможном пропуске Сафоновым финала ЛЧ из-за травмы: «В пропусках все уже давно придумано, сидишь дома, чиллишь».
Ответ Голый абьюзер
И вообще, икра хорошо под водочку идёт😼
А другой это кто? Если будут травмы у Сафонова и Шевалье, то ПСЖ в финале не позавидуешь. Думаю, до финала проблемы Сафонова, если они есть, решить успеют ещё. И Матвей будет в старте, по-любому.
Царь смолвил, как отрезал.
что за паника?

во-первых, между "не сыграет" и "беспокоят боли" разница существенная
во-вторых, еще три недели до финала
Разумеется вообще без разницы сыграет Сафонов, не сыграет. Остальным людям, кроме его родных, должно быть вообще всё равно кто там будет в воротах. Да и кто выиграет ЛЧ - какая разница? Это ничего не меняет. Через несколько месяцев начнётся новая ЛЧ и всё сначала. И так год за годом. Но, если мы делаем вид, что живём в этом футбольном мире и всерьёз относимся к происходящему в футболе, должны делать вид, что такие моменты невероятно важны на грани трагедии.
Ответ Андрей Марченко
один вопрос: что ты здесь забыл?
Ответ Алистер
Захотелось, зашел. Это что, большая проблема?
Неет не надо слов, не надо паники
Боли в икроножной мышце?! Фигня, с Баварией сыграл же! Подлечат, 100%!
Зачем задали дурацкий вопрос, все давно придумано, если у одного травма, то играет другой
Короче Сафонов или сыграет или не сыграет. Скриньте
