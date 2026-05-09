Флик о Мбаппе: «Один из лучших в мире, у него невероятный уровень. Килиан очень опасен в любой ситуации»
Ханс-Дитер Флик: Мбаппе – один из лучших в мире, он опасен в любой ситуации.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик охарактеризовал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.
Команды встретятся в 35-м туре Ла Лиги. Матч пройдет в Барселоне 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
– «Реал» играет лучше с Мбаппе или без него?
– Мбаппе – один из лучших в мире. У него невероятный уровень. Он очень опасен в любой ситуации.
На мой взгляд, он лучший в игре у ворот соперника, учитывая его навыки, – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
В истории все диктаторы были опасны
Только Флик может спасти конусный Реал от ужасного диктатора
Мбаппе бы точно подошел под футбол Флика, постоянные рывки за спину, великолепные передачи от полузащитников и Ямаля, вертикальная игра.
А вот не надо нам троянского коня подкидывать, в футболе Флика без прессинга никак, а Мбаппе только испортит налаженный механизм
Ямаль сильно пресингует?)))) опять сказка выдуманая
Арбелоа: «Это я его должен хвалить, не отнимай мой хлеб! Вернее, мои пончики!»
У Арбелоа для этого есть Вини
Один пончик хорошо, а два - лучше©️
Ну уж посильнее Мбаппе, у Барсы один из самых высоких показателей интенсивности прессинга в Европе, если бы Ямаль не прессинговал, то их соответственно не было бы в топе, логично?
