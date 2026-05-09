Флик о Мбаппе: «Один из лучших в мире, у него невероятный уровень. Килиан очень опасен в любой ситуации»

Ханс-Дитер Флик: Мбаппе – один из лучших в мире, он опасен в любой ситуации.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик охарактеризовал нападающего «Реала » Килиана Мбаппе .

Команды встретятся в 35-м туре Ла Лиги . Матч пройдет в Барселоне 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

– «Реал» играет лучше с Мбаппе или без него?

– Мбаппе – один из лучших в мире. У него невероятный уровень. Он очень опасен в любой ситуации.

На мой взгляд, он лучший в игре у ворот соперника, учитывая его навыки, – сказал Флик.