Энрике не ответил, были ли выносы Сафонова в аут частью тактики: «Я не намерен делиться информацией с соперниками. Думаю, болельщикам нравится, как «ПСЖ» играет»

Энрике не рассказал, выбивал ли Сафонов в аут намеренно.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике не стал отвечать о том, были ли выносы Матвея Сафонова в аут частью тактики.

Парижский клуб победил «Баварию» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1). В ответном матче российский вратарь семь раз выбил мяч за боковую линию дальними ударами.

«Что важно и чего хотят болельщики, так это чтобы их команда побеждала. Я думаю, им нравится, как мы играем. После каждого матча мы обсуждаем детали, которые действительно важны. Я не намерен делиться информацией с соперниками.

Мы стараемся играть так, как считаем нужным для победы в матче. Что касается матча с мюнхенской «Баварией», то я очень горжусь тем, что увидел, тем, как мы сражались на протяжении всей игры», – сказал Энрике.

Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии» – за 10 метров от центральной линии. Это должно было помешать мюнхенцам быстро атаковать (RMC Sport)