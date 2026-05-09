  • Энрике не ответил, были ли выносы Сафонова в аут частью тактики: «Я не намерен делиться информацией с соперниками. Думаю, болельщикам нравится, как «ПСЖ» играет»
Энрике не рассказал, выбивал ли Сафонов в аут намеренно.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать о том, были ли выносы Матвея Сафонова в аут частью тактики. 

Парижский клуб победил «Баварию» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1). В ответном матче российский вратарь семь раз выбил мяч за боковую линию дальними ударами.

«Что важно и чего хотят болельщики, так это чтобы их команда побеждала. Я думаю, им нравится, как мы играем. После каждого матча мы обсуждаем детали, которые действительно важны. Я не намерен делиться информацией с соперниками. 

Мы стараемся играть так, как считаем нужным для победы в матче. Что касается матча с мюнхенской «Баварией», то я очень горжусь тем, что увидел, тем, как мы сражались на протяжении всей игры», – сказал Энрике.

Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии» – за 10 метров от центральной линии. Это должно было помешать мюнхенцам быстро атаковать (RMC Sport)

Пожалел Лукомского😁
Не стал добивать? Гуманно!
Ждём материал Лукомского с благодарностями.
Топ-5 неразгаданных тайн человечества
Комментарий скрыт
этот физрук Лукомского не читает что ли?
"Я не читаю что пишет этот лысый шарлатан" - Л. Энрике
В финале ЛЧ теперь будут обсуждать каждый удар от ворот в исполнении Сафонова. Энрике гениальный байтер, конечно.
В финале Сафонов в таких ситуациях будет бить по воротам и забьёт
в Арсенале некого так изолировать, как Олисе
Луис, какие к черту выносы? Какой Сафонов? У нас завтра матч с Сочи! Быстро домой!
Как сторонник теории заговора могу сказать, что здесь он точно есть. В чем его смысл, не очень понятно. Но то, что Сафонова приняли в эту тему, говорит о его серьезных качествах.
Бил влево в надежде либо Хвича зацепится за мяч и убежит или аут.
Выносы были не случайными, выносил всегда влево в аут, на этом фланге у Баварии играл Олисе, таким образом при введении мяча на этом фланге было уже достаточно много игроков и Олисе не мог использовать своё преимущество в скорости, банально не было места
Парень, ты гений! Как твоя голова до этого вообще додумалась?
давно футболом занимаюсь
Косвенно подтвердил, иначе бы отшутился.
Можно было не спрашивать Энрике и так видно ,что Мотя сильно бил в дальний аут ,чтобы никто не смог остановить мяч.. Дальше уже прессинговали немцев и сбивали темп игры
В следующий раз Лукомскому придётся прятаться в туалете раздевалки, чтобы разгатать тайну этих аутов
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
1 минуту назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
3 минуты назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
4 минуты назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
12 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
28 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
30 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
53 минуты назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28
