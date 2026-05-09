  Бартомеу о деле Негрейры: «Историю раздули. Создали впечатление, будто «Барса» покупала матчи, но это неправда»
Бартомеу о деле Негрейры: «Историю раздули. Создали впечатление, будто «Барса» покупала матчи, но это неправда»

Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб не платил арбитрам по делу Негрейры.

Бывший президент высказался о расследовании, связанном с выплатами компаниям Хосе Марии Энрикеса Негрейры – бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Испании. Бартомеу настаивает, что деньги перечислялись не за влияние на судей, а за аналитические услуги.

«Создали впечатление, будто «Барса» платила, чтобы покупать матчи, платила, чтобы менять судейские решения, но это неправда. «Барса» платила за судейские отчеты и анализ матчей, которые делал Хавьер Энрикес, сын господина Негрейры.

Историю раздули до невероятных масштабов. Очевидно, сейчас дело находится на судебном рассмотрении. Я надеюсь, что мы не дойдем до суда, потому что нет ни одного доказательства, которое показывало бы, что «Барселона» платила арбитрами.

Все испанские судьи дали показания и сказали: не было никаких просьб, никто никогда ничего не просил. Поэтому не может быть даже предположений, что «Барса» имела какое-то отношение к результатам матчей.

Да, были услуги, которые оказывались, была компенсация, которую выплачивала «Барса»», — сказал Бартомеу.

Источник: ESPN
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Жозеп Бартомеу
Барселона
Ла Лига
судьи
Жулики продолжают подменять понятия. Никто и не обвиняет Барселону в подкупе судей. Её обвиняют в подкупе одного из ключевых руководителей судейского комитета, который влиял на карьеру судей. Потому и платить перестали, как только Негрейра покинул свой пост. Эти особо ценные отчёты, которых не видел ни один тренер, сразу стали резко не нужны
17 лет платили , это сколько же там томов с отчетами )))
Это не Барса покупала матчи, это Бартомеу сливал бабки.
