«Челси» пропускает в чемпионате 14 матчей подряд – это худшая серия клуба с 1991 года
«Челси» не может сыграть на ноль в Премьер-лиге с января.
Лондонская команда играет с «Ливерпулем» в 36-м туре чемпионата Англии (0:1, первый тайм). Райан Гравенберх открыл счет на 6-й минуте.
«Синие» пропустили в 14-м подряд матче АПЛ. Это худшая серия клуба с 1991 года – тогда он пропускал в 17 подряд играх высшего дивизиона.
Последний сухой матч в этом турнире «Челси» провел 17 января – против «Брентфорда» (2:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Actu Foot Stats
1 комментарий
Зато в составе есть Андрей
