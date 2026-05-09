«Челси» пропускает в чемпионате 14 матчей подряд – это худшая серия клуба с 1991 года

«Челси» пропускает в АПЛ 14 матчей подряд.

Лондонская команда играет с «Ливерпулем » в 36-м туре чемпионата Англии (0:1, первый тайм). Райан Гравенберх открыл счет на 6-й минуте.

«Синие» пропустили в 14-м подряд матче АПЛ . Это худшая серия клуба с 1991 года – тогда он пропускал в 17 подряд играх высшего дивизиона.

Последний сухой матч в этом турнире «Челси » провел 17 января – против «Брентфорда» (2:0).