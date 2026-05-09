Александр Мостовой: «Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. Их влияние на результат было гораздо весомее»

Мостовой: Халк и Малком сильнее Луиса Энрике.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о вингере «Зенита » Луисе Энрике .

«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее.

Энрике – топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много. Если бы он играл на сто процентов своих возможностей весь сезон, «Зенит» бы уже досрочно выиграл РПЛ », – сказал Мостовой.