Александр Мостовой: «Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. Их влияние на результат было гораздо весомее»
«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее.
Энрике – топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много. Если бы он играл на сто процентов своих возможностей весь сезон, «Зенит» бы уже досрочно выиграл РПЛ», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
Халк- сильнейший легионер за всю историю РПЛ
Спору нет. Он и сейчас хорош
Даже если бы приехал сейчас, был бы лучшим, я согласен.
надо было спросить у Александра, кто лучше в футболе, Халк или Мостовой Александр?
Ну это понятно , Халк приходил с кучей кубков и до сих пор непонятно как уговорил его Зенит; хотя понятно деньги ) А плохих игроков Аля Малкома в Барсу просто так не берут. Луис Энрике в начале своего пути.
Халк однозначно сильнее. Малком один сезон провел мощно, остальные не лучше Луиса.
Не, у него последний сезон был очень крутой, а до этого сезон был очень хороший, то есть когда он перестал травмы получать, стал показывать свой уровень. Плюс в Бордо он показывал выдающийся футбол, а у ЛЭ неудачно было в Европе. Малком сильнее ЛЭ
Жулиано тоже был как минимум не слабее нынешнего Энрике
Луис Энрике пока адаптировался до конца. Малком тоже первый сезон был никакой, а потом расцвёл.
