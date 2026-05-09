  • «Папа, я тебя люблю». Тренер «Факела» Василенко рассказал про обещание сыну выйти в РПЛ и показал его рисунок
В пятницу воронежцы сыграли вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) и досрочно вышли из Лиги PARI в РПЛ.

«Я просто своему сыну обещал, что мы решим эту задачу [по выходу в РПЛ]. Хотя у нас еще тур впереди, и он это знает.

Я знаю, что он смотрит все матчи и переживает. Сынок, вот это всегда со мной. Тебе спасибо», – сказал Василенко на пресс-конференции, показав листок бумаги с надписью «Папа, я тебя очень люблю».

Источник: страница «Факела» в «ВК»
Это очень трогательно
Батя пообещал - батя сделал!
Молодцы, уважуха
Слово сдержал!!! Удачи в РПЛ 👍⚽⚽⚽
Опять "Туман" на всех телевизорах страны!(C)Sergeev55.
