Ташуев об уходе Дивеева: «У ЦСКА опытных футболистов вообще не осталось»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о ситуации в ЦСКА.

– Некоторые эксперты связывают провальную весну ЦСКА с обменом Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Что вы думаете на этот счет? 

– Слагаемых успеха и неудач очень много. Все возможно. Изнутри команды виднее. Но у ЦСКА не стало столпа обороны и лидера не только по игровым качествам, но и по проявлению характера на поле и за его пределами. Это особенно важно для молодых ребят, которых у ЦСКА много.

Тот же Данилов сейчас появился. А у ЦСКА как таковых опытных футболистов в составе вообще не осталось. Тем более еще и Акинфеев получил травму. Поэтому повторюсь, слагаемых этих неудач хватает», – сказал Ташуев.

Какой же он некомпетентный. Круговой, Обляков, не говоря даже про Акинфеева, среди россиян, Гайич или Мойзес среди легионеров это неопытные игроки?
Круговой 2 сезон по сути играет, Обляков игрок второго плана, не лидер совсем. Мозес псих скорее, Гайич уровнем не вышел. Акинфеев в воротах стоит. Кисляк может, но пока еще молод.
Нет уже верблумов, Берез и Игнаша, Дзаги хотя бы.
При чем здесь сколько в клубе игрок? Если так рассуждать, то Модрич в Милане вообще не авторитет. Или Левандовский в Барсе. То есть игрок Сборной, многократный чемпион России Круговой это не авторитет для молодых? Обляков такой игрок второго плана, что один из лидеров по игровому времени восьмой сезон в ЦСКА. Да конечно же это не авторитет или лидер. Про остальных и писать не вижу смысла.
Но конечно же надо поддержать бред Ташуева о том, что в ЦСКА нет опытных игроков.
Нет Дивеева,х....Ле мурыжить эту тему?
Акинфеев вышел из чата...
Зачем отдали Дивеева? Глупейший трансфер на выход. Даже вредительство какое-то.Не болельщик ЦСКА,
Коням позарез нужен забивной форвард. Решили что Гонду будет таким и отдали за него лучшего защитника. Но что-то пошло не так.
Кому-то видимо выгодно было
Спортс пошел по кругу, опрашивая всех кто попадается - разных экспертов и икспердов 😁. Хорош, успокойтесь уже , хватит заполнять ленту всяким мусором. Причина сложившейся ситуации в ЦСКА комплексная , об этом все адекватные болелы и спецы знают . Но вы никак не угомонитесь . ((
Не успела затихнуть старая- уже новая тема назрела, начались всякие «утиные и полутиные» вбросы и интервью по поводу кандидатов на ГТ в ЦСКА .
Ташуев больше следит за ЦСКА,чем за Енисеем😂😂😂
Ну да, там по меркам РПЛ осталась молодежь сплошная . Сашка Кокорин вообще в 30 еще считался игроком с невероятным потенциалом . Один Акинфеев еще чуток хоть поиграл , да и то еще юниор , скоро ПСЖ купит
Акинфеев: я для вас шутка какая то???
Единственный это -Обляков
Да-да, еще скажите, что это все Челестини сделал. И Рошу продал, и Березуцкого на жену поменял, и вместо покупки условных Босселли-Кордобы "вырвал" у Зенита Гонду.
