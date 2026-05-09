Ташуев об уходе Дивеева: «У ЦСКА опытных футболистов вообще не осталось»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о ситуации в ЦСКА.

– Некоторые эксперты связывают провальную весну ЦСКА с обменом Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Что вы думаете на этот счет?

– Слагаемых успеха и неудач очень много. Все возможно. Изнутри команды виднее. Но у ЦСКА не стало столпа обороны и лидера не только по игровым качествам, но и по проявлению характера на поле и за его пределами. Это особенно важно для молодых ребят, которых у ЦСКА много.

Тот же Данилов сейчас появился. А у ЦСКА как таковых опытных футболистов в составе вообще не осталось. Тем более еще и Акинфеев получил травму. Поэтому повторюсь, слагаемых этих неудач хватает», – сказал Ташуев.