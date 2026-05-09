  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне о выходе «Атлетико» в ЛЧ: «Это наша главная цель – такая же, как у «Барсы» и «Реала», – стать чемпионами. Я помню, где мы были, и вижу, где сейчас. Клуб сильно вырос»
44

Симеоне о выходе «Атлетико» в ЛЧ: «Это наша главная цель – такая же, как у «Барсы» и «Реала», – стать чемпионами. Я помню, где мы были, и вижу, где сейчас. Клуб сильно вырос»

Симеоне: главная задача «Атлетико» – чемпионство.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос об амбициях клуба.

На этой неделе мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в ответном матче полуфинала турнира (0:1, первая игра – 1:1). 

– Выход в Лигу чемпионов уже гарантирован. Этого достижения достаточно?

– Конечно, это чрезвычайно важно, это главная цель клуба – такая же, как у «Барселоны» и «Реала», – стать чемпионами. Наша цель – попытаться приблизиться к тому, чтобы в будущем стать чемпионами.

Это был сложный сезон, который трудно объяснить. С одной стороны, мы проиграли в Кубке по пенальти, с другой – мы боролись в Лиге чемпионов, проведя невероятный четвертьфинал против «Барселоны», выложившись на все сто процентов.

Невероятно неприятно вылетать, когда ты был так близко. Но в такой ситуации ты понимаешь, что можешь быть близок [к успеху], пускай это и вызывает у тебя злость и разочарование.

Но сегодня я чувствую себя хорошо. Я спрашиваю себя и говорю себе, что мы должны быть благодарны за то, что происходило с нами в последние несколько лет. Я помню, где мы были, и вижу, где находимся сейчас. Клуб показал невероятный рост. И единственный способ сохранять надежду и получить новую возможность, как в этом году, – это продолжать стараться, продолжать работать...

За эти 14 лет мы были в четырех полуфиналах и двух финалах Лиги чемпионов. Эти стадии кажутся такими далекими, но на самом деле мы не так уж далеко, даже ближе, чем мы себе представляем. Но мы должны продолжать работать.

Если мы будем хорошо работать во всех аспектах, команда продолжит расти. Несмотря на гнев, разочарование и боль [после вылета], я благодарен своим игрокам, нашим болельщикам за то, что они поддерживали команду на протяжении всего этого сезона, руководству за то, что оно дало нам возможность подписать хороших игроков, потому что иначе все это было бы невозможно, а также членам тренерского штаба за их работу. Все зависит от игроков, тренеры должны их развивать.

Мы продолжаем стремиться к успеху, и после этих двух дней гнева мы продолжим пытаться и бороться, – сказал Симеоне.

«Зенит» уже точно чемпион?12224 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вы были чемпионами, а сейчас 3-4 место
Вы тратите порой больше чем Барса и Реал и все равно ниже
Ответ Дядя ТУРА
Вы были чемпионами, а сейчас 3-4 место Вы тратите порой больше чем Барса и Реал и все равно ниже
Комментарий удален пользователем
Ответ Дядя ТУРА
Вы были чемпионами, а сейчас 3-4 место Вы тратите порой больше чем Барса и Реал и все равно ниже
Они и потратили за последние два года ~400 млн. Реал - около 200, Барса - 80+.
Ещё и тренер самый высокооплачиваемый.
Результаты налицо🙃
Симеоне не просто вывел клуб в топы, а закрепил его, и держит на плаву уже много лет. Да, Атлетико выиграл разок Лигу Европы (в 2010) без него, но до этого была тишина с титулами 15 лет. И спонсоры не заключали такие жирные контракты как сейчас, ибо клуб был середняком и никому неинтересным, кроме жителей Мадрида. Сейчас же Атлетико стал более известным, прибыльным и финансово устойчивым активом именно в эпоху Симеоне. До его прихода клуб находился в глубоком кризисе и считался «финансовой катастрофой». Свою зарплату (о чем любят скулить большинство здесь) он более чем окупает. И она у него не была такая изначально, при первом заключении он получал 2.5 млн. А рост её как раз говорит о том, что клуб «вырос» при нём, соответственно и рост зарплаты тренера заслуга самого же тренера.
Как говорится: «Не чини то, что работает». Поменяй тренера, и не факт что не вернутся в середняки. У Атлетико с Симеоне ситуация схожая с Локомотивом. Сёмин клуб вывел в топы, и как только ушёл, всё посыпалось. После каких тренеров только не подбирали, и подходы были разные: один специалист привлекал молодёжь (Коусейру), второй популярный, высокооплачиваемый, с зарубежа (Билич), третий такой же, но типа свой (Кучук), четвертый просто легенда и воспитанник клуба (Маминов). В итоге результат давал только Палыч. Вот скорее всего эта логика и движет руководством Атлетико. Работает - не трогай.
Ничего против Атлетико не имею, но с учетом полного карт-бланша у Симеоне и статуса самого высокооплачиваемого тренера в мире, количество достижений у клуба достаточно небольшое
Ответ misha___97
Ничего против Атлетико не имею, но с учетом полного карт-бланша у Симеоне и статуса самого высокооплачиваемого тренера в мире, количество достижений у клуба достаточно небольшое
1 титул за 10 лет называется позорищем, а не "достаточно небольшим достижением"
Ответ misha___97
Ничего против Атлетико не имею, но с учетом полного карт-бланша у Симеоне и статуса самого высокооплачиваемого тренера в мире, количество достижений у клуба достаточно небольшое
За последние несколько сезонов, Реал Сосьедад, Бильбао или Бетис какой нибудь, выиграли больше чем Атлетико, который богаче их всех вместе взятых
Альвареса надо вытаскивать из этого безнадёжного болота семейки Симеоне.
Ответ Budabuda
Альвареса надо вытаскивать из этого безнадёжного болота семейки Симеоне.
Бежать надо Альваресу, иначе деградация, тем более креативный Гризман уходит.
Атлетико в элите мировых клубов. ЛЧ - рулетка, где не всегда выигрывает сильнейший. Чемпионами были, ЛЕ брали.
Но много кто жалуется на зарплату Чоло, будто берут у него из кармана)
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Атлетико в элите мировых клубов. ЛЧ - рулетка, где не всегда выигрывает сильнейший. Чемпионами были, ЛЕ брали. Но много кто жалуется на зарплату Чоло, будто берут у него из кармана)
Жалуют те, кто не имеет отношения к Атлетико. Даже просто как болельщики на расстоянии.
потратить 300 млн чтобы занять четвертое место и пропустить очень слабый в этом сезоне Вильяреал. Это успех. Так держать, Чоло!
Не понимаю президента Атлетико . За что он платит Симеоне такие безумные деньги?? За автобусную игру и 5 лет без титулов? Это не поддается никакой логике. Мое мнение : надо менять аргентинца, какая -нибудь команда серии А идеально подойдёт ему, там автобусы любят.
Уж что-что выросло, так это зарплата Чоло)
Пока что не вижу предпосылок менять мнение, которое озвучивал много раз и уже давно: с Симеоне матрасы ниже определённой планки не упадут, но и выше не поднимутся. Он одновременно гарантирует как стабильность, так и абсолютный стопор развития (клуба т.е.). Если руководство Атлетико это устраивает - ну, их воля и их право. Хотя, может, я ошибаюсь.
Ответ xDe xDe
Уж что-что выросло, так это зарплата Чоло) Пока что не вижу предпосылок менять мнение, которое озвучивал много раз и уже давно: с Симеоне матрасы ниже определённой планки не упадут, но и выше не поднимутся. Он одновременно гарантирует как стабильность, так и абсолютный стопор развития (клуба т.е.). Если руководство Атлетико это устраивает - ну, их воля и их право. Хотя, может, я ошибаюсь.
Симеоне в футболе это как Бриндамор ( Каролина) в хоккее
Ответ Николай Дементьев_1116466353
Симеоне в футболе это как Бриндамор ( Каролина) в хоккее
Пардон, но в хоккее совершенно не разбираюсь, отсылку не понял)
Вечный неудачник, как и его клуб.
Все это так. Интересно вот будет, если уйдет Симеоне, придет новый тренер и, скажем, возьмёт ЛЧ…. Кто больше поспособствует росту клуба?))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
49 секунд назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
2 минуты назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
3 минуты назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
11 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
27 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
29 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
52 минуты назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
17 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
40 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем