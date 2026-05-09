Симеоне о выходе «Атлетико» в ЛЧ: «Это наша главная цель – такая же, как у «Барсы» и «Реала», – стать чемпионами. Я помню, где мы были, и вижу, где сейчас. Клуб сильно вырос»

Симеоне: главная задача «Атлетико» – чемпионство.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне ответил на вопрос об амбициях клуба.

На этой неделе мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в ответном матче полуфинала турнира (0:1, первая игра – 1:1).

– Выход в Лигу чемпионов уже гарантирован. Этого достижения достаточно?

– Конечно, это чрезвычайно важно, это главная цель клуба – такая же, как у «Барселоны» и «Реала », – стать чемпионами. Наша цель – попытаться приблизиться к тому, чтобы в будущем стать чемпионами.

Это был сложный сезон, который трудно объяснить. С одной стороны, мы проиграли в Кубке по пенальти, с другой – мы боролись в Лиге чемпионов , проведя невероятный четвертьфинал против «Барселоны», выложившись на все сто процентов.

Невероятно неприятно вылетать, когда ты был так близко. Но в такой ситуации ты понимаешь, что можешь быть близок [к успеху], пускай это и вызывает у тебя злость и разочарование.

Но сегодня я чувствую себя хорошо. Я спрашиваю себя и говорю себе, что мы должны быть благодарны за то, что происходило с нами в последние несколько лет. Я помню, где мы были, и вижу, где находимся сейчас. Клуб показал невероятный рост. И единственный способ сохранять надежду и получить новую возможность, как в этом году, – это продолжать стараться, продолжать работать...

За эти 14 лет мы были в четырех полуфиналах и двух финалах Лиги чемпионов. Эти стадии кажутся такими далекими, но на самом деле мы не так уж далеко, даже ближе, чем мы себе представляем. Но мы должны продолжать работать.

Если мы будем хорошо работать во всех аспектах, команда продолжит расти. Несмотря на гнев, разочарование и боль [после вылета], я благодарен своим игрокам, нашим болельщикам за то, что они поддерживали команду на протяжении всего этого сезона, руководству за то, что оно дало нам возможность подписать хороших игроков, потому что иначе все это было бы невозможно, а также членам тренерского штаба за их работу. Все зависит от игроков, тренеры должны их развивать.

Мы продолжаем стремиться к успеху, и после этих двух дней гнева мы продолжим пытаться и бороться, – сказал Симеоне.