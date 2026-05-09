Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: «Я не работаю в ЦРУ. В клубе много людей, я не собираюсь ни на кого указывать пальцем»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, обнаружил ли он в клубе «крота», который передает информацию прессе.
«Нет, я не работаю в ЦРУ или подобной организации. Я не обвиняю своих игроков или кого-либо еще, я не могу этого делать.
В «Реале» много людей, и я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. То, что происходит с моими игроками, останется между ними и мной», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
45 комментариев
