  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: «Я не работаю в ЦРУ. В клубе много людей, я не собираюсь ни на кого указывать пальцем»
45

Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: «Я не работаю в ЦРУ. В клубе много людей, я не собираюсь ни на кого указывать пальцем»

Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»: я не работаю в ЦРУ.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, обнаружил ли он в клубе «крота», который передает информацию прессе. 

«Нет, я не работаю в ЦРУ или подобной организации. Я не обвиняю своих игроков или кого-либо еще, я не могу этого делать.

В «Реале» много людей, и я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. То, что происходит с моими игроками, останется между ними и мной», – сказал Арбелоа.

В «Реале» ищут «крота», передающего информацию прессе. Это не Тчуамени (As)

«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)

«Зенит» уже точно чемпион?12223 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же он мямля, господи. Не знаю был ли в Реале тренер, который бы настолько был неуважаем игроками и болельщиками. Какой-нибудь Лопетеги наверно, но он хотя бы тренер, а Арбелоа больше на аниматора похож по своему поведению и словам.
Ответ Евгений Сидоров
Какой же он мямля, господи. Не знаю был ли в Реале тренер, который бы настолько был неуважаем игроками и болельщиками. Какой-нибудь Лопетеги наверно, но он хотя бы тренер, а Арбелоа больше на аниматора похож по своему поведению и словам.
Тактика лизания пятой точки всему что движется потерпела фиаско
Ответ Евгений Сидоров
Какой же он мямля, господи. Не знаю был ли в Реале тренер, который бы настолько был неуважаем игроками и болельщиками. Какой-нибудь Лопетеги наверно, но он хотя бы тренер, а Арбелоа больше на аниматора похож по своему поведению и словам.
Задолиз обыкновенный)
Бари Алибасов зато нашел в свое время
Ответ Bartez1986
Бари Алибасов зато нашел в свое время
Бари Арбелоав
Ответ Bartez1986
Бари Алибасов зато нашел в свое время
Не сразу вспомнил)))
Ответ Старик Стариканов
Зато нашли конус
У конуса нет пальцев, и он всегда указывает строго вверх)
-Альваро, что Вы можете сказать о драке Тчуамени и Вальверде?

-Винисиус уже всё доказал. Он всегда прилагает максимальные усилия, берёт на себя ответственность в трудные моменты. Он очень смелый, настоящий мадридист. Он прекрасно понимает, что значит играть в этом клубе.
Главное в этом расследовании, не выйти на самого себя
Ответ Quintin07
Главное в этом расследовании, не выйти на самого себя
... или на Фло
Да какой крот. Дома рассказали своим девушкам и семьям. Кто-то проболтался друзьям. И пошло поехало. Тема та интересная. Если бы я играл в реале то был бы кротом, 100%.
Альваро,подсказка: он много улыбается и не виден в темноте
Ответ Vlad33
Альваро,подсказка: он много улыбается и не виден в темноте
Больше всех в команде улыбается Ферлан Менди - и его в темноте действительно не видно. Но он в госпитале :(
Зовите Моура. Для него это плёвое дело - сам назначит кротов и мямлить не будет. )) Арбелоа очевидно не подходит на роль главного тренера такого тяжёлого клуба как Реал Мадрид. Ну это прямо скажем тренерская работа на максималках, Дарк Соулз от мира футбола.
арбелоа в результате поисков вышел на себя
Крот есть. Но фамилию его называть нельзя. Перес будет недоволен.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
2 минуты назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
3 минуты назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
11 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
27 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
29 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
52 минуты назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
17 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
40 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем