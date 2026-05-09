Вингер «Зенита» Энрике утвердительно ответил на вопрос о том, забьет ли он победный гол Бразилии в финале ЧМ-2026: «Бразилия всегда фаворит. У нас сильная команда»

Вингер «Зенита» Энрике о ЧМ: Бразилия всегда фаворит, у нас сильная команда.

Вингер «Зенита » Луис Энрике высказался о предстоящем ЧМ-2026.

– Луис, может ли Бразилия выиграть чемпионат мира?

– Конечно. Бразилия всегда фаворит. У нас очень сильная команда, поэтому мы всегда нацелены на победу на чемпионате мира.

– Ты забьешь решающий гол в финале?

– Конечно, да, – сказал Энрике.