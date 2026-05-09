«Ланс» вышел в ЛЧ и сыграет там во 2-й раз за 2 года

«Ланс» квалифицировался в Лигу чемпионов .

Команда тренера Пьера Сажа гарантировала себе участие в главном еврокубке на следующий сезон после победы над «Нантом» (1:0).

«Ланс», таким образом, сыграет в ЛЧ во второй раз за два года.

В таблице «Ланс » идет на втором месте, отставая от «ПСЖ» на 3 очка при матче в запасе у парижан.