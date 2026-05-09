У Арбелоа были в «Реале» конфликты с шестью игроками – в том числе с Камавинга, Карвахалем и Алабой
Как сообщает Marca, тренеру пришлось разбираться не только со сложной спортивной ситуацией, но и с расколотой раздевалкой. По информации источника, напряжение возникало сразу с шестью футболистами.
Первым стал Эдуарду Камавинга. Французу не понравилась замена на раннем этапе работы Арбелоа, после чего отношения между игроком и тренером стали холодными. При этом Арбелоа остался верен своей линии и даже начал чаще выпускать Тьяго Питарча вместо Камавинга.
Отдельный конфликт произошел с Дани Карвахалем. Капитан был недоволен тем, что остался без минут в матче с «Райо Вальекано», а затем ситуация обострилась, когда Арбелоа выпустил в старте против «Валенсии» воспитанника Давида Хименеса, оставив в запасе Карвахаля и Трента Александер-Арнолда. После этого между Карвахалем и тренером состоялся напряженный разговор, но он не помог сгладить конфликт.
Также недовольство выражал Альваро Каррерас. После поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов он оказался в запасе в игре с «Райо» и не получил ни минуты. Защитник хотел понять причины такого решения и поговорил с Арбелоа прямо после матча — из-за этой встречи тренер даже опоздал на пресс-конференцию.
Еще одной проблемой для Арбелоа стал Давид Алаба. Австриец был недоволен недостатком игрового времени и дал понять это тренеру. Сейчас, как утверждает Marca, отношения между ними практически отсутствуют. Контракт Алабы истекает в июне, он покинет «Реал».
Сложная история произошла и с Раулем Асенсио. Защитник остался вне старта в матче с «Манчестер Сити» и был недоволен решением тренера. Позже он сообщил о небольших мышечных проблемах перед игрой с «Эльче», Арбелоа был крайне недоволен этим. Асенсио какое-то время не попадал в заявку, хотя тренировался в обычном режиме. По данным источника, ситуация разрешилась только после того, как игрок принес извинения раздевалке и отдельно Антонио Рюдигеру.
Самый жесткий эпизод связан с Дани Себальосом. Футболист провел напряженный разговор с Арбелоа и, как сообщается, заявил партнерам, что попросил тренера больше не иметь с ним никаких отношений. После этого Себальос оставался вне заявки на матчи и, по данным Marca, больше не сыграет за «Реал» в этом сезоне. Следующим шагом должен стать его уход из клуба.
В общем красавчик Арбелоа, лучший временный тренер в истории.
единственный кто там мог бы помочь - это григорян. он бы их за одну тренеровку на место там всех поставил
Реальность: лавочники взбунтовались
Я понимаю что он и не должен критиковать своих прям по полочкам и каждого в разговорах в СМИ. Но то как он хвалит своих… Это слишком. Да и как тренер он ниче не сделал в Реале абсолютно.
Там и другая немаловажная проблема есть. Это Перес. Но это уже совсем другая история…
Есличо, против Хаби вообще ничо не имею, хотя и он, очевидно, не без греха в той ситуации, что сложилась осенью-зимой. Он показал качество и наверняка будет развиваться как тренер. Но на данный момент массовость прям яростного наяривания на него меня искренне удивляет.