  • У Арбелоа были в «Реале» конфликты с шестью игроками – в том числе с Камавинга, Карвахалем и Алабой
У Арбелоа были в «Реале» конфликты с шестью игроками – в том числе с Камавинга, Карвахалем и Алабой

Как сообщает Marca, тренеру пришлось разбираться не только со сложной спортивной ситуацией, но и с расколотой раздевалкой. По информации источника, напряжение возникало сразу с шестью футболистами.

Первым стал Эдуарду Камавинга. Французу не понравилась замена на раннем этапе работы Арбелоа, после чего отношения между игроком и тренером стали холодными. При этом Арбелоа остался верен своей линии и даже начал чаще выпускать Тьяго Питарча вместо Камавинга.

Отдельный конфликт произошел с Дани Карвахалем. Капитан был недоволен тем, что остался без минут в матче с «Райо Вальекано», а затем ситуация обострилась, когда Арбелоа выпустил в старте против «Валенсии» воспитанника Давида Хименеса, оставив в запасе Карвахаля и Трента Александер-Арнолда. После этого между Карвахалем и тренером состоялся напряженный разговор, но он не помог сгладить конфликт.

Также недовольство выражал Альваро Каррерас. После поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов он оказался в запасе в игре с «Райо» и не получил ни минуты. Защитник хотел понять причины такого решения и поговорил с Арбелоа прямо после матча — из-за этой встречи тренер даже опоздал на пресс-конференцию.

Еще одной проблемой для Арбелоа стал Давид Алаба. Австриец был недоволен недостатком игрового времени и дал понять это тренеру. Сейчас, как утверждает Marca, отношения между ними практически отсутствуют. Контракт Алабы истекает в июне, он покинет «Реал».

Сложная история произошла и с Раулем Асенсио. Защитник остался вне старта в матче с «Манчестер Сити» и был недоволен решением тренера. Позже он сообщил о небольших мышечных проблемах перед игрой с «Эльче», Арбелоа был крайне недоволен этим. Асенсио какое-то время не попадал в заявку, хотя тренировался в обычном режиме. По данным источника, ситуация разрешилась только после того, как игрок принес извинения раздевалке и отдельно Антонио Рюдигеру.

Самый жесткий эпизод связан с Дани Себальосом. Футболист провел напряженный разговор с Арбелоа и, как сообщается, заявил партнерам, что попросил тренера больше не иметь с ним никаких отношений. После этого Себальос оставался вне заявки на матчи и, по данным Marca, больше не сыграет за «Реал» в этом сезоне. Следующим шагом должен стать его уход из клуба.

Наладил атмосферу, оставил отличный задел для следующего тренера, отработал новые связки, тактики и подходы.

В общем красавчик Арбелоа, лучший временный тренер в истории.
Ответ Фарид Харисов
так это от тренера вообще не зависит, хз как здравый человек не может понять этого. всё идет от переса. приди туда хоть гвардиола, хоть клопп - если игроки ведут себя как дети и их родители звонят лично пересу узнать почему их сыночка корзиночка не играет: ничего не изменится. именно перес поставил тренеров реала в такое слабое положение.
единственный кто там мог бы помочь - это григорян. он бы их за одну тренеровку на место там всех поставил
Хд
кучка с завышенным чсв. по факту из всех перечисленных футболистов в их текущей форме никто не соответствует клубу уровня реал мадрид (кроме камавинги мб). днари-эгоисты каждый из которых считает себя лучше других. и это только вынесенные в публику персоны, а что там за кулисами остается только догадываться. залезли на шею настолько, что скоро сами примут решение выгнать переса уже
Ага, зайдёт как то в следующий раз, а его на хъ пошлют. Быстро вышел вон, так и скажут, и под задницу пинком ускорение придадут😃
🤣
Ну вообще Арбелоа прав, пассажиры пытались быковать и были посланы. Нынешний Алаба, Асенсио и Себальос не тянут даже на лавку Реала
Зато Перес дрочит на Мбаппе и Винисиуса. Третье Галактикос после эпохи Бензема, Бейла и Роналду можно считать официально самым неудачным из всех.
Комментарий скрыт
Говорить такой бред, когда Роналду, Модрич, Кроос, Рамос и Бензема оформляли три ЛЧ подряд - можешь только ты.
Вот стоит немного проиграть и наш реал превращается в клубок змей
Пользователи спортса: все проблемы от мбапе, винисиуса бубубубу
Реальность: лавочники взбунтовались
Мне жаль Арбелоа. Пришёл не в подходящий момент и не в тот коллектив. Ни успел ничего плохого сделать, но все его уже ненавидят, хотя не он уволил Алонсо, да и в команде ни с кем не пытается ругаться.
Да просто он слишком откровенно лижет всем в Реале. Неважно что произошло, даже позор позорный, а он говорит что все нормально и вообще виноваты все вокруг кроме Реала. Нахваливание и без того ЧСВшных игроков привело к тому что команде уже абсолютно… на результаты. Деньги капают и кайф. Зато тренер хвалит, значит мы молодцы при любом раскладе!
Я понимаю что он и не должен критиковать своих прям по полочкам и каждого в разговорах в СМИ. Но то как он хвалит своих… Это слишком. Да и как тренер он ниче не сделал в Реале абсолютно.
Там и другая немаловажная проблема есть. Это Перес. Но это уже совсем другая история…
С Сити, Атлетико и Баварией он не провалился (это при всех проблемах то) - уже немало для новичка.
Алонсо не ушел из Реала, а чудом спасся
Теперь утконосы начали понимать ценность старика Анчелотти? Держать в узде 20 чсвшников это вам не лобио кушать. 🤣
Карло как-то затерялся в тени внезапно и стихийно возникшей сектой свидетелей ТОПОВОГО Алонсо, ключа ко всем замкам.
Есличо, против Хаби вообще ничо не имею, хотя и он, очевидно, не без греха в той ситуации, что сложилась осенью-зимой. Он показал качество и наверняка будет развиваться как тренер. Но на данный момент массовость прям яростного наяривания на него меня искренне удивляет.
моуриньо обрадуется багажу арбелоа
