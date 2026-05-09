У Арбелоа были в «Реале» конфликты с шестью игроками – в том числе с Камавинга, Карвахалем и Алабой

У Альваро Арбелоа в «Реале» были конфликты сразу с шестью игроками.

Как сообщает Marca, тренеру пришлось разбираться не только со сложной спортивной ситуацией, но и с расколотой раздевалкой. По информации источника, напряжение возникало сразу с шестью футболистами.

Первым стал Эдуарду Камавинга . Французу не понравилась замена на раннем этапе работы Арбелоа, после чего отношения между игроком и тренером стали холодными. При этом Арбелоа остался верен своей линии и даже начал чаще выпускать Тьяго Питарча вместо Камавинга.

Отдельный конфликт произошел с Дани Карвахалем. Капитан был недоволен тем, что остался без минут в матче с «Райо Вальекано», а затем ситуация обострилась, когда Арбелоа выпустил в старте против «Валенсии» воспитанника Давида Хименеса, оставив в запасе Карвахаля и Трента Александер-Арнолда. После этого между Карвахалем и тренером состоялся напряженный разговор, но он не помог сгладить конфликт.

Также недовольство выражал Альваро Каррерас. После поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов он оказался в запасе в игре с «Райо» и не получил ни минуты. Защитник хотел понять причины такого решения и поговорил с Арбелоа прямо после матча — из-за этой встречи тренер даже опоздал на пресс-конференцию.

Еще одной проблемой для Арбелоа стал Давид Алаба. Австриец был недоволен недостатком игрового времени и дал понять это тренеру. Сейчас, как утверждает Marca, отношения между ними практически отсутствуют. Контракт Алабы истекает в июне, он покинет «Реал ».

Сложная история произошла и с Раулем Асенсио. Защитник остался вне старта в матче с «Манчестер Сити» и был недоволен решением тренера. Позже он сообщил о небольших мышечных проблемах перед игрой с «Эльче», Арбелоа был крайне недоволен этим. Асенсио какое-то время не попадал в заявку, хотя тренировался в обычном режиме. По данным источника, ситуация разрешилась только после того, как игрок принес извинения раздевалке и отдельно Антонио Рюдигеру.

Самый жесткий эпизод связан с Дани Себальосом. Футболист провел напряженный разговор с Арбелоа и, как сообщается, заявил партнерам, что попросил тренера больше не иметь с ним никаких отношений. После этого Себальос оставался вне заявки на матчи и, по данным Marca, больше не сыграет за «Реал» в этом сезоне. Следующим шагом должен стать его уход из клуба.