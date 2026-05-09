Судья Эрнандес Эрнандес обслужит матч «Барселоны» и «Реала» в 6-й раз в карьере

RFEF назначила арбитра на класико.

Королевская испанская футбольная федерация назначила судью на матч «Барселоны» и «Реала » в 35-м туре Ла Лиги .

Игру обслужит Алехандро Эрнандес Эрнандес . Для 43-летнего арбитра это будет шестое класико в карьере – два из пяти предыдущих матчей завершились победами каталонцев, дважды команды сыграли вничью, еще в одном случае победили мадридцы.

Матч «Барселона » – «Реал» пройдет 10 мая в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени.