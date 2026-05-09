Судья Эрнандес Эрнандес обслужит матч «Барселоны» и «Реала» в 6-й раз в карьере
RFEF назначила арбитра на класико.
Королевская испанская футбольная федерация назначила судью на матч «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги.
Игру обслужит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Для 43-летнего арбитра это будет шестое класико в карьере – два из пяти предыдущих матчей завершились победами каталонцев, дважды команды сыграли вничью, еще в одном случае победили мадридцы.
Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 10 мая в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
74 комментария
Кабинет вообще не палится. Позорище
P.s. Кто не знает: Эрнандес Эрнандес давал интервью в 11 лет (1994 год) и на вопрос о любимом клубе и игроке ответил Барса и Ромарио соответственно