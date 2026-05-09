Судья Эрнандес Эрнандес обслужит матч «Барселоны» и «Реала» в 6-й раз в карьере

RFEF назначила арбитра на класико.

Королевская испанская футбольная федерация назначила судью на матч «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги

Игру обслужит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Для 43-летнего арбитра это будет шестое класико в карьере – два из пяти предыдущих матчей завершились победами каталонцев, дважды команды сыграли вничью, еще в одном случае победили мадридцы. 

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 10 мая в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Это тот тип с последнего Класико прошлого сезона 4:3 на Монжуике. Когда засчитал левый гол Реала (фол на Ямале при отборе), не поставил пенку за руку Тчуамени перед воротами Реала и не удаливший того же Тчуамени за фол последней надежды на Ферране

Кабинет вообще не палится. Позорище
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Гарантирую вопли Реала после игры про несправедливое судейство, когда Барса победит вопреки всему, в том числе левым пенальти и грубой игре на поле от сливочных.
Ответ Black Phoenix
Задницу свою ставишь на это?
Ответ yrok77
Он твою поставит.
Ахахахаха....Тебас делает все, что бы усложнить жизнь Барсе:)) Можно грузить на пенальти в ворота Барсы:)
Ответ rigobersong
Какой смысл "усложнять жизнь Барсе"? Она и так выиграла чемпионат, никуда чашка от неё не убежит, хоть сколько усложняй. Ну и да, возможно, вы удивитесь, но Эрнандес*2 - болельщик Барселоны, что однажды в интервью озвучил он сам. Как-то плохо пазл складывается)
Ответ xDe xDe
Аааа, вы реально транслируете бред Реал Мадрид ТВ...

P.s. Кто не знает: Эрнандес Эрнандес давал интервью в 11 лет (1994 год) и на вопрос о любимом клубе и игроке ответил Барса и Ромарио соответственно
Реал тв - твой выход.
Эрнандес Эрнандес: "Проверим-проверим!"
Если Реал выиграет с этим клоуном,то это будет главное достижение в сезоне без кубков 😁
минимум 3(три)пенальти и 2(два)удаления этот клоун назначит Барсе!
Дважды эрнандес каждое класико убивает Барсу, нафига его ставят после таких провалов. Можно смело грузить на пенку или удаление у Барсы 👍
Лишь бы мадрид заранее не катапультировался)
Реал тяжелую артиллерию выставляет...
