Карпов написал об интересе «Балтики» к Сулейманову. Маргарян опроверг эту информацию и слухи про Сефаса

Карпов написал об интересе «Балтики» к Сулейманову, Маргарян это опроверг.

Форвард Тимур Сулейманов может перейти из «Ростова » в «Балтику».

По информации инсайдера Ивана Карпова, калининградский клуб рассматривает 26-летнего нападающего как приоритетный вариант на лето. Между «Балтикой» и «Ростовом» уже есть предварительная договоренность о трансфере. Сумма сделки может составить 200 млн рублей.

Отмечается, что возможный переход Сулейманова не связан с ситуацией вокруг Брайана Хиля и идет параллельно. Дополнительным фактором стал новый лимит на легионеров по схеме «12+7»: «Балтике» нужен качественный российский игрок в атаку.

При этом для завершения сделки «Ростов» должен выполнить обязательства перед футболистом. Сулейманов перешел в клуб из «Локомотива» без подъемных и агентских выплат, подписав контракт по схеме «1+3». Если после сезона ростовчане сдержат договоренности, вступит в силу соглашение с отступными в размере 200 млн рублей. После этого «Балтика » сможет оформить трансфер по опции.

Если же «Ростов» не выполнит условия, Сулейманов станет свободным агентом и сам выберет, где продолжить карьеру. В таком случае вариант с «Балтикой» также остается возможным.

Калининградцы интересовались форвардом еще прошлым летом, когда он выступал за «Локомотив», но тогда быстрее оказался «Ростов». Спортивный директор «Балтики» Марат Измайлов знаком с Сулеймановым по совместной работе в «Пари НН», а Андрею Талалаеву импонируют качества игрока и его профиль.

При этом спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян опроверг это в телеграм-канале. Также Маргарян опроверг информацию канала «Мутко против», что «Балтика» интересуется футболистом «Пари НН» Реналдо Сефасом.