Карпов написал об интересе «Балтики» к Сулейманову. Маргарян опроверг эту информацию и слухи про Сефаса

Форвард Тимур Сулейманов может перейти из «Ростова» в «Балтику».

По информации инсайдера Ивана Карпова, калининградский клуб рассматривает 26-летнего нападающего как приоритетный вариант на лето. Между «Балтикой» и «Ростовом» уже есть предварительная договоренность о трансфере. Сумма сделки может составить 200 млн рублей.

Отмечается, что возможный переход Сулейманова не связан с ситуацией вокруг Брайана Хиля и идет параллельно. Дополнительным фактором стал новый лимит на легионеров по схеме «12+7»: «Балтике» нужен качественный российский игрок в атаку.

При этом для завершения сделки «Ростов» должен выполнить обязательства перед футболистом. Сулейманов перешел в клуб из «Локомотива» без подъемных и агентских выплат, подписав контракт по схеме «1+3». Если после сезона ростовчане сдержат договоренности, вступит в силу соглашение с отступными в размере 200 млн рублей. После этого «Балтика» сможет оформить трансфер по опции.

Если же «Ростов» не выполнит условия, Сулейманов станет свободным агентом и сам выберет, где продолжить карьеру. В таком случае вариант с «Балтикой» также остается возможным.

Калининградцы интересовались форвардом еще прошлым летом, когда он выступал за «Локомотив», но тогда быстрее оказался «Ростов». Спортивный директор «Балтики» Марат Измайлов знаком с Сулеймановым по совместной работе в «Пари НН», а Андрею Талалаеву импонируют качества игрока и его профиль.

При этом спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян опроверг это в телеграм-канале. Также Маргарян опроверг информацию канала «Мутко против», что «Балтика» интересуется футболистом «Пари НН» Реналдо Сефасом.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Сулейманов и Сефас это как раз то что надо и по финансовым возможностям и в принципе в состав. Но тут ещё надо на все 100 сначала убедиться что и Маргарян и Талалаев со всем тренерским штабом его останутся прежде чем о покупках говорить.
У Талалаева точно контракт еще на год. Про Маргаряна не в курсе.
Игрок по своей сути, как раз под Талалаевский футбол. По этому все возможно
Ваня Карпов проснулся сказал,, здрасте ,,и уже соврал.
Карпов И. свои "инсайды" берет с потолка, как обычно! )
ну менталка у него хорошая, с точки зрения раздевалки, но как форвард -забивала так себе...
Качественный российский игрок и Сулейманов, эти разные вещи
Сулейманов, наряду с Мусаевым, два главных полена РПЛ, они даже внешне похожи, и стата у них плюс минус одинаковая, было время путал их даже.
«Балтике» нужен качественный российский игрок в атаку.
Сулейманов, то что нужно, ага
Сефас поинтереснее Йенне, тут бы присмотреться. Может если Пари таки вылетит...
Сулейманов о женщине-тренере: «Тяжело это воспринять. Я с Кавказа, у нас слово «мужчина» главнее. Если она будет давать какие-то установки, ругать, это будет восприниматься несерьезно»
29 апреля, 12:04
Сулейманов собрал 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Все футболисты «Ростова» помогли, еще Тикнизян, Пиняев. Ньямси большую сумму скинул»
22 апреля, 11:57
Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»
22 апреля, 11:08Видео
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
1 минуту назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
2 минуты назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
10 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
26 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
28 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
51 минуту назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
16 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
39 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
