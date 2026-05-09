11

Папа римский Лев XIV поздравил «Интер» с чемпионством: «Предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы вы несли полезное для молодежи послание. Многие видят в вас своих героев»

Папа римский поздравил «Интер» с чемпионством.

Игроки, тренеры и руководители «Интера» встретились с папой римским. 

Делегация чемпионов Италии прибыла на аудиенцию с главой римско-католической церкви в Ватикане. Сегодня миланцы проведут матч с «Лацио» в Риме. 

«Приветствую и поздравляю всю команду, менеджеров, тренеров и многочисленных болельщиков с этим достижением. Это, безусловно, момент большой радости для вас, и я рад быть его частью.

Эта цель достигнута благодаря большой самоотдаче, командной работе, дисциплине и упорству, которые вы сохраняли как в хорошие, так и в сложные времена, не падая духом и не сдаваясь.

Поэтом, поздравляя вас, я предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы в этот момент успеха вы, возможно, несли послание, которое особенно полезно для роста молодых людей. Многие из них в наши дни смотрят на вас как на своих героев, как на образцы для подражания, и это возлагает на вас ответственность, которая выходит за рамки спортивных выступлений и требует, чтобы вы, как спортсмены, были образцом ценностей», – сказал Лев XIV.

Он также процитировал слова бывшего папы римского Иоанна Павла II, сказанные на встрече с представителями миланского клуба около 30 лет назад.

«Сделайте так, чтобы многие смогли ассоциировать себя с вами и видели в вашем поведении непоколебимую честность». Я чувствую, что обязан повторить вам эти слова, вновь поздравляя вас», – заявил понтифик.

Источник: Sky Sport
религия
Папа римский Лев XIV
Спасибо его Святейшеству! Очень мило ))
Не знаю анекдот или нет, но прочитала недавно. Возможно неправда. А может правда. Папа Римский позвонил в какой-то американский банк в связи с изменениями своих данных и документов.
- Для этого надо лично зайти в банк
-Видите ли, я сейчас не могу, у меня много дел..
- а кто вы?
- Папа Римский
Оператор бросила трубку.
Ответ Катя СПб
Реальная история. Он потом только благодаря связям с руководством банка смог свои вопросы решить ))
Ответ Катя СПб
Вот жеж глупая-такая возможность была
И? Выбор то все равно за тобой. Если ты стал крутым футболистом, глядя на Марадону или Гаскойна, а потом наркоманом или алкоголиком, это не вина Марадоны и Гаскойна. Это твой выбор.
что они могут нести? 🤭🤭🤭🤭
