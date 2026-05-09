Папа римский Лев XIV поздравил «Интер» с чемпионством: «Предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы вы несли полезное для молодежи послание. Многие видят в вас своих героев»

Папа римский поздравил «Интер» с чемпионством.

Игроки, тренеры и руководители «Интера» встретились с папой римским.

Делегация чемпионов Италии прибыла на аудиенцию с главой римско-католической церкви в Ватикане. Сегодня миланцы проведут матч с «Лацио» в Риме.

«Приветствую и поздравляю всю команду, менеджеров, тренеров и многочисленных болельщиков с этим достижением. Это, безусловно, момент большой радости для вас, и я рад быть его частью.

Эта цель достигнута благодаря большой самоотдаче, командной работе, дисциплине и упорству, которые вы сохраняли как в хорошие, так и в сложные времена, не падая духом и не сдаваясь.

Поэтом, поздравляя вас, я предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы в этот момент успеха вы, возможно, несли послание, которое особенно полезно для роста молодых людей. Многие из них в наши дни смотрят на вас как на своих героев, как на образцы для подражания, и это возлагает на вас ответственность, которая выходит за рамки спортивных выступлений и требует, чтобы вы, как спортсмены, были образцом ценностей», – сказал Лев XIV.

Он также процитировал слова бывшего папы римского Иоанна Павла II, сказанные на встрече с представителями миланского клуба около 30 лет назад.

«Сделайте так, чтобы многие смогли ассоциировать себя с вами и видели в вашем поведении непоколебимую честность». Я чувствую, что обязан повторить вам эти слова, вновь поздравляя вас», – заявил понтифик.