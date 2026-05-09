Сафонова беспокоят боли в икре еще с первого матча против «Баварии» (Артур Перро)

Сафонова беспокоят боли в икре еще с первого матча против «Баварии».

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов испытывал проблемы с икроножной мышцей перед матчем в Мюнхене.

Парижский клуб сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и пробился в финал по сумме двух встреч (первая игра – 5:4).

По данным журналиста RMC Артура Перро, перед выходом в стартовом составе на игру в Германии голкипер тренировался не слишком много. Причина – боли в икре, которые сохранялись у Сафонова еще с первого матча.

Несмотря на это, тренерский штаб выпустил голкипера с первых минут в Мюнхене.