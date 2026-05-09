Сафонова беспокоят боли в икре еще с первого матча против «Баварии» (Артур Перро)
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов испытывал проблемы с икроножной мышцей перед матчем в Мюнхене.
Парижский клуб сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и пробился в финал по сумме двух встреч (первая игра – 5:4).
По данным журналиста RMC Артура Перро, перед выходом в стартовом составе на игру в Германии голкипер тренировался не слишком много. Причина – боли в икре, которые сохранялись у Сафонова еще с первого матча.
Несмотря на это, тренерский штаб выпустил голкипера с первых минут в Мюнхене.
Источник: аккаунт Артура Перро в X
Нужно либо икру в кавычки ставить, либо писать икровидная мышца. Но никак не боли в икре
Боль в икре — когда пора заканчивать жрать её ложками?
Как я понимаю, или 2 недели никаких физических нагрузок, а лучше даже больше.
Или мази, массажи и те же 2 недели уменьшить физнагрузки