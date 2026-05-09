Арбелоа о смехе Мбаппе после тренировки, на которой подрались Вальверде и Тчуамени: «Это вырвали из контекста. Килиан приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему у Килиана Мбаппе было хорошее настроение после тренировки, на которой подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
Уезжая с базы клуба после тренировки в четверг, французский футболист громко смеялся.
«То, что игрок уезжал с тренировки с улыбкой, вырвали из контекста.
Что касается Мбаппе, я могу говорить только о его работе и о том, как он относится ко мне. Когда он выходил на поле, это означало, что он это заслужил, а когда нет, это означало, что это заслужил кто-то другой.
Мбаппе приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал», мы все это знаем. Ему пришлось от многого отказаться, чтобы осуществить свою мечту. Мы все видели его ребенком в спортивном костюме «Реала», – сказал Арбелоа.
А учитывая, что кто-то ещё и видео смотрел, а в каждом видео реклама, то Спортс на счастье Мбаппе озолотился просто
КАК дальше жить???:))
«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается. Иногда тебе просто нужно как-то выразить своё разочарование.
В команде никто никого любить не обязан. Ты можешь кого-то недолюбливать, но всё равно должен проявлять уважение, ведь это актив клуба. Однако конфликты будут всегда. Так должно быть. Футбола без конфликтов не существует.
«Реал» — самый большой клуб мира. Никто не может отказать этому клубу. Никто. Просто невозможно сказать: «Нет, спасибо». Поэтому уйти из «Реала» можно лишь в том случае, если руководство скажет, что покупает кого-то нового и вам больше не по пути. Но невозможно уйти оттуда просто потому, что захотел перейти куда-то ещё. Так не бывает», — приводит слова Гуллита Mirror.