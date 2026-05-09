Арбелоа о смехе Мбаппе после тренировки, на которой подрались Вальверде и Тчуамени: «Это вырвали из контекста. Килиан приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал»

Альваро Арбелоа: смех Мбаппе вырвали из контекста.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему у Килиана Мбаппе было хорошее настроение после тренировки, на которой подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени .

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

Уезжая с базы клуба после тренировки в четверг, французский футболист громко смеялся .

«То, что игрок уезжал с тренировки с улыбкой, вырвали из контекста.

Что касается Мбаппе, я могу говорить только о его работе и о том, как он относится ко мне. Когда он выходил на поле, это означало, что он это заслужил, а когда нет, это означало, что это заслужил кто-то другой.

Мбаппе приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал», мы все это знаем. Ему пришлось от многого отказаться, чтобы осуществить свою мечту. Мы все видели его ребенком в спортивном костюме «Реала », – сказал Арбелоа.