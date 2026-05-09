  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о смехе Мбаппе после тренировки, на которой подрались Вальверде и Тчуамени: «Это вырвали из контекста. Килиан приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал»
Видео
28

Арбелоа о смехе Мбаппе после тренировки, на которой подрались Вальверде и Тчуамени: «Это вырвали из контекста. Килиан приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал»

Альваро Арбелоа: смех Мбаппе вырвали из контекста.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему у Килиана Мбаппе было хорошее настроение после тренировки, на которой подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

Уезжая с базы клуба после тренировки в четверг, французский футболист громко смеялся.

«То, что игрок уезжал с тренировки с улыбкой, вырвали из контекста.

Что касается Мбаппе, я могу говорить только о его работе и о том, как он относится ко мне. Когда он выходил на поле, это означало, что он это заслужил, а когда нет, это означало, что это заслужил кто-то другой.

Мбаппе приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал», мы все это знаем. Ему пришлось от многого отказаться, чтобы осуществить свою мечту. Мы все видели его ребенком в спортивном костюме «Реала», – сказал Арбелоа.

«Зенит» уже точно чемпион?12194 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoАльваро Арбелоа
logoОрельен Тчуамени
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ладно, мы не осуждаем Мбаппе. Представьте, что у вас в коллективе два придурка подрались прямо на работе. Вы бы тоже поржали с такого
Ответ Фанат Дзюбы
Да ладно, мы не осуждаем Мбаппе. Представьте, что у вас в коллективе два придурка подрались прямо на работе. Вы бы тоже поржали с такого
Это сильно зависит от того, как вы относитесь к своей работе.
Ответ S_Vladimirov
Это сильно зависит от того, как вы относитесь к своей работе.
Ну Мбаппе работу свою выполняет добросовестно. Это СМИ и болелы придумали, что он воду мутит и якобы мешает своей команде (бомбардир мешает, ну бред же).
Мбаппе просто понимает, что Тчуамени на его стороне. Теперь у него есть личный тафгай в котором он уверен
Ответ <Inter>
Мбаппе просто понимает, что Тчуамени на его стороне. Теперь у него есть личный тафгай в котором он уверен
Да, так можно тихой сапой и Винисиуса на тренировке невзначай сломать. Его «правую руку»-то уже увозили в больничку (Вальверде). И вуаля, больше никто не помешает набивать голы и отдыхать от прессинга😼
Мбаппе своим счастливым фейсом осчастливил авторов Спортса, который с иронией наблюдали как мы требовали прикрепить видео с этим фейсом к каждой новости про драку в Реале.
А учитывая, что кто-то ещё и видео смотрел, а в каждом видео реклама, то Спортс на счастье Мбаппе озолотился просто
Наверное поржал с какого нибудь мема с диктатором и его засняли в этот момент
Этот ребенок до сих пор в костюме реала
Арбелоа просто «водослив». Задаешь вопрос, он отвечает о чем-то постороннем, сам же этот ответ развивает и выходит целая тирада о чем-то (точнее о том какие Вини и Мбаппе великие) и ни о чем по-существу
В первую очередь от победы в лч)
Угарает от этих психов
Комментарий удален модератором
Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
Клуб то не позорный , а пожалуй главный футбольный бренд, а вот цирк там конкретный
Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
О, Боже, никогда же раньше такого не было!!!1111
КАК дальше жить???:))

«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается. Иногда тебе просто нужно как-то выразить своё разочарование.
В команде никто никого любить не обязан. Ты можешь кого-то недолюбливать, но всё равно должен проявлять уважение, ведь это актив клуба. Однако конфликты будут всегда. Так должно быть. Футбола без конфликтов не существует.
«Реал» — самый большой клуб мира. Никто не может отказать этому клубу. Никто. Просто невозможно сказать: «Нет, спасибо». Поэтому уйти из «Реала» можно лишь в том случае, если руководство скажет, что покупает кого-то нового и вам больше не по пути. Но невозможно уйти оттуда просто потому, что захотел перейти куда-то ещё. Так не бывает», — приводит слова Гуллита Mirror.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
37 секунд назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
1 минуту назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
9 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
25 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
27 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
50 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
15 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
38 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем