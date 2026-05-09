  Директор «Родины» о премиальных для команды за выход в РПЛ: «Нормальный бонус. Здесь люди играют не из‑за денег. Больше за идею, по велению души»
Директор «Родины» о премиальных для команды за выход в РПЛ: «Нормальный бонус. Здесь люди играют не из‑за денег. Больше за идею, по велению души»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о премиальных для команды за выход в РПЛ. 

– Какие премиальные ожидают команду? Пятерные?

– Обыкновенные. За этот матч – да.

– А за сам выход в РПЛ?

– За выход у нас есть бонус, который был определен перед началом чемпионата. Он не меняется. Нормальный бонус. Здесь люди собрались, которые играют не из‑за денег. Конечно, у них всё будет хорошо в финансовом плане. Но собрались все больше как‑то за идею, по велению души. Мне так кажется.

Может быть, банальные слова, которые прозвучат сейчас. Без денег тяжело чего‑либо добиться, но если только они стоят на первом месте, во главе угла, то мне кажется, очень трудно построить коллектив, – сказал Зинин.

Они играют за Родину 👏
Ответ T622222
Они играют за Родину 👏
Он продал Родину, тянет на Родину, Родина-мать зовёт… Вариантов масса…
Ответ T622222
Они играют за Родину 👏
Наёмников наберут. Это не ново. И Дзюбу.
Что за идея?
Ответ ОЛЛС1911
Что за идея?
Идея рассового превосходства
Родина это команда альтруистов??))
Когда начнут играть в РПЛ, то внимание к команде Родина будет больше. А когда пойдут такие новости "Зенит разгромил Родину", как это будет восприниматься??
Ответ Рубин2003
Когда начнут играть в РПЛ, то внимание к команде Родина будет больше. А когда пойдут такие новости "Зенит разгромил Родину", как это будет восприниматься??
Примерно как такие же новости о Тосно и Тамбове. Команды-однодневки.
Ответ Рубин2003
Когда начнут играть в РПЛ, то внимание к команде Родина будет больше. А когда пойдут такие новости "Зенит разгромил Родину", как это будет восприниматься??
Да никак - бомжи, ничего святого.
А вот за новость "Как убивали "Родину"" статью при желании можно пришить.
Понеслась.. За родину, за Сталина...
Да-да,охотно верим. Уже знаменитая риторика московских команд,везде за зп,а они за идею, особенно легионеры и главный теренр наверное всю жизнь мечтал возглавить этот клуб
Ооооо, возможно весело будет в следующем сезоне РПЛ
У нас все в РПЛ играют за идею, (денежную идею), а так все патриоты....
Ну прям коммунисты.
Они хоть знают ,что уровень футбола в РПЛ выше чем у них?
