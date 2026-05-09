Директор «Родины» о премиальных для команды за выход в РПЛ: «Нормальный бонус. Здесь люди играют не из‑за денег. Больше за идею, по велению души»

Директор «Родины» о премиальных для команды за выход в РПЛ: нормальный бонус.

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о премиальных для команды за выход в РПЛ.

– Какие премиальные ожидают команду? Пятерные?

– Обыкновенные. За этот матч – да.

– А за сам выход в РПЛ?

– За выход у нас есть бонус, который был определен перед началом чемпионата. Он не меняется. Нормальный бонус. Здесь люди собрались, которые играют не из‑за денег. Конечно, у них всё будет хорошо в финансовом плане. Но собрались все больше как‑то за идею, по велению души. Мне так кажется.

Может быть, банальные слова, которые прозвучат сейчас. Без денег тяжело чего‑либо добиться, но если только они стоят на первом месте, во главе угла, то мне кажется, очень трудно построить коллектив, – сказал Зинин.