Защитника «Порту» Беднарека ограбили, угрожая ножом ему и его семье. Трое преступников украли драгоценности на 150 000 евро
Инцидент произошел в пятницу вечером, когда защитник «Порту» вернулся домой после ужина с семьей в ресторане. Трое злоумышленников угрожали футболисту и его семье ножом.
Они похитили драгоценности на сумму около 150 000 евро. Также были похищены два экземпляра часов Rolex. Полиция ведет расследование, но пока не определила подозреваемых.
В результате происшествия никто не получил телесных повреждений.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Correio da Manhã
12 комментариев
И это ещё относительно безопасная Португалия:) Что в Англии творится даже страшно представить, хотя достаточно на мэра Дерби посмотреть:))
в англии всё в порядке там острые козырьки:)
У шефа в Каннах был дом. Он купил как раз Rolex себе и жене и через пару дней уже 5 чел. Полиция сказали что никого не найдут сразу, но и типа не надо на набережной покупать ювелирку так как ведут сразу от магазина )
Ролекс — это настолько дешевые понты, что на них ведутся и те, кто вырвался из трущоб и заработал, и грабители
Какой же прекрасный "райский сад". Грабители наверно улыбались, спросили как дела.
По доброму зашли
Цветущий сад по Боррелю.
Добрая, цивильная, безопасная демократичная Европа.
Не было бы побрякушек забрали бы только телевизор и микроволновку
думаешь холодильник бы не осилили?
Может кто-то из твоих, которые бежали из родины на фоне такого положения?
Бедный Беднарек
