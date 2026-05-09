  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитника «Порту» Беднарека ограбили, угрожая ножом ему и его семье. Трое преступников украли драгоценности на 150 000 евро
12

Защитника «Порту» Беднарека ограбили, угрожая ножом ему и его семье. Трое преступников украли драгоценности на 150 000 евро

Защитника «Порту» ограбили, угрожая ножом.

Яна Беднарека ограбили в Португалии. 

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда защитник «Порту» вернулся домой после ужина с семьей в ресторане. Трое злоумышленников угрожали футболисту и его семье ножом.

Они похитили драгоценности на сумму около 150 000 евро. Также были похищены два экземпляра часов Rolex. Полиция ведет расследование, но пока не определила подозреваемых.

В результате происшествия никто не получил телесных повреждений.

«Зенит» уже точно чемпион?12191 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Correio da Manhã
logoЯн Беднарек
logoПорту
logoпроисшествия
logoвысшая лига Португалия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И это ещё относительно безопасная Португалия:) Что в Англии творится даже страшно представить, хотя достаточно на мэра Дерби посмотреть:))
Ответ rigobersong
И это ещё относительно безопасная Португалия:) Что в Англии творится даже страшно представить, хотя достаточно на мэра Дерби посмотреть:))
в англии всё в порядке там острые козырьки:)
У шефа в Каннах был дом. Он купил как раз Rolex себе и жене и через пару дней уже 5 чел. Полиция сказали что никого не найдут сразу, но и типа не надо на набережной покупать ювелирку так как ведут сразу от магазина )
Ролекс — это настолько дешевые понты, что на них ведутся и те, кто вырвался из трущоб и заработал, и грабители
Какой же прекрасный "райский сад". Грабители наверно улыбались, спросили как дела.
По доброму зашли
Цветущий сад по Боррелю.
Добрая, цивильная, безопасная демократичная Европа.
Не было бы побрякушек забрали бы только телевизор и микроволновку
Ответ Рубин2003
Не было бы побрякушек забрали бы только телевизор и микроволновку
думаешь холодильник бы не осилили?
Комментарий удален модератором
Ответ Ghk567
Комментарий удален модератором
Может кто-то из твоих, которые бежали из родины на фоне такого положения?
Бедный Беднарек
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
1 минуту назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
9 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
25 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
27 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
50 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
15 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
38 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем