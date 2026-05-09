Защитника «Порту» Беднарека ограбили, угрожая ножом ему и его семье. Трое преступников украли драгоценности на 150 000 евро

Защитника «Порту» ограбили, угрожая ножом.

Яна Беднарека ограбили в Португалии.

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда защитник «Порту» вернулся домой после ужина с семьей в ресторане. Трое злоумышленников угрожали футболисту и его семье ножом.

Они похитили драгоценности на сумму около 150 000 евро. Также были похищены два экземпляра часов Rolex. Полиция ведет расследование, но пока не определила подозреваемых.

В результате происшествия никто не получил телесных повреждений.