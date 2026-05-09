  • Алонсо считает ошибкой решение возглавить «Реал» в «неподходящее время». Тренер рад, что не столкнулся с дракой Вальверде и Тчуамени (Cadena SER)
Алонсо считает, что ошибся, возглавив «Реал».

Стала известна реакция Хаби Алонсо на последние скандалы в «Реале».

Ранее сообщалось, что Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

Как пишет Cadena SER, бывший главный тренер мадридцев испытывает облегчение от осознания того, что ему не пришлось лично столкнуться с такой ситуацией. В то же время он признался близким, что со временем осознал, что совершил ошибку, приняв предложение «Реала» прошлым летом. Он жалеет, что возглавил команду «в неподходящее время».

Сейчас 44-летний специалист ждет предложений, которые устроят его как со спортивной, так и с личной точек зрения, но не спешит возвращаться к работе. Он вряд ли будет тренировать какую-либо команду в Испании в ближайшее время.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Кто реал тренировал, тот в цирке не смеётся:)
Когда приходил в великий клуб, а попал в нечто среднее между психушкой и детским садиком
Сам сказал?
А какое время было подходящим? Когда там анчи с зиданом твердо стояли? Но и у них в составе были недовольные
Тогда у команды был ментальный скелет из опытных игроков. Они ушли и команда расползлась
Вот вот! В чём тогда смысл и крутизна тренера, если он не в состоянии принять вызов и строить новую команду, взамен той, которая закончилась (в данном случае выиграв всё)? Смысл, чтоб чисто придти на готовое и там просто красиво собирать трофеи?? Серьёзного крутого тренера и выбирают обычно поэтому, чтоб он добивался успеха и строил чемпионскую команду, её в любом случае строить придётся, рано или поздно. А часто самых крутых тренеров и берут в клубы с деньгами, но явными проблемами, потому что если там всё отлично - обычно там продолжает работать прошлый тренер!)) Если от таких вызовов отказываться - так никогда себя не проявишь и не войдёшь в когорту ТОП тренеров, не говоря уже о величии! Тот же Анчелотти и в Челси трофеи брал включая золотой дубль и в Реале и Милане естественно.
Алонсо можно понять.
Недаром он великий. Весь Sports об этом знает!
c диктатором в составе любое время неподходящее. Проверено временем
Радуется, что не попал под горячую руку Тчуамени с поставленным ударом?
Очень жду Алонсо в Ливерпуле
Сидел бы в баере потом в баварию идиот
Ответ Рома Морячок
Сидел бы в баере потом в баварию идиот
Хорошо, что подписался в конце комментария)
Ещё один кексик типа Рауля, ждёт, что ему дадут команду из финала лч перед этим финалом
