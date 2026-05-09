Алонсо считает ошибкой решение возглавить «Реал» в «неподходящее время». Тренер рад, что не столкнулся с дракой Вальверде и Тчуамени (Cadena SER)

Алонсо считает, что ошибся, возглавив «Реал».

Стала известна реакция Хаби Алонсо на последние скандалы в «Реале».

Ранее сообщалось, что Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

Как пишет Cadena SER, бывший главный тренер мадридцев испытывает облегчение от осознания того, что ему не пришлось лично столкнуться с такой ситуацией. В то же время он признался близким, что со временем осознал, что совершил ошибку, приняв предложение «Реала » прошлым летом. Он жалеет, что возглавил команду «в неподходящее время».

Сейчас 44-летний специалист ждет предложений, которые устроят его как со спортивной, так и с личной точек зрения, но не спешит возвращаться к работе. Он вряд ли будет тренировать какую-либо команду в Испании в ближайшее время.

