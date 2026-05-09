Дмитрий Булыкин: «Команда мечты из Игнашевича, Березуцкого и Акинфеева на тренерском мостике позволит ЦСКА может привнести чемпионский характер»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал идеальных кандидатов в тренерский штаб ЦСКА.

Ранее ЦСКА сообщил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон.

– В чем видите светлое будущее ЦСКА? Что нужно сделать клубу, чтобы прервать полосу неудач?

– Положительное будущее вижу в хорошем тренере. Челестини завалил весну. Ничего не получилось с задачами бороться за чемпионство и выиграть Кубок. Все завалили. Теперь ЦСКА нужно готовиться к следующему сезону.

Надо спрашивать руководство, кто будет тренером, но для меня идеальные кандидатуры – Игнашевич с [Василием] Березуцким, а если к ним еще и Акинфеев потом присоединится, будет вообще команда мечты.

Не знаю, как заметили Челестини и почему решили дать ему большую зарплату. Для меня это загадка. Хочется, чтобы ЦСКА как раньше пылил, в Кубке УЕФА пока не получится, но хочется, чтобы он был одним из претендентов на чемпионство в РПЛ. А этот чемпионский характер и дух могут привнести с тренерского мостика Игнашевич, Березуцкий и Акинфеев в будущем, – сказал Булыкин.

Господи ещё один ученик Мостового? Футболист и футбольный тренер эти абсолютно разные профессии как больной и врач.
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Почему ученик? Они просто по жизни одинаковые. Пока игроки живут и думают: "да я не хуже Месси/Холланда/Мбаппе, просто они в Топ-клубе, поэтому много забивают" Когда заканчивают карьеру у них начинается аналогично, но уже про тренерство
Ответ alexey102rus
Мне кажется принудительно нужно заставлять футболистов и фигурное катание обучаться в школе, ибо они такие тупых но с*ка такие богатые) и забирать половину их богатства за обучение)
Лебедь,рак и щука.
Глуп, как пробка! Всегда таким был.
Лебедь, щука, рак. Да ещё и неопытные.
Что с построением заголовка, авторы ? Слово «может» - лишнее , чужеродный элемент !🤦Исправьте .
Ответ Mike 60
Некомпетентны, как и Ташуев.
Ответ Mike 60
Заголовок - вообще семантическая нелепица, даже без слова "может". "Команда мечты" - это всё же именно игроки на поле, а не триумвират на тренерском мостике.
Это высказывание уже было 5го мая. Если каждые 4 дня его выкладывать, глядишь, в году так 2070м и поставят всех тренерами...
Ну кстати если почитать разные армейские паблики, то многие на полном серьезе хотят Игнашевича на пост ГТ...То, что Серега 2 года без работы сидит после единственного сезона в РПЛ, который закончился вылетом, никого не смущает, главное, что он свой и армеец, видимо это главный критерий качества тренера...
Ответ Shuller18
вообще все равно кого брать на очередные полгода! Хоть Игнашевича, хоть Головлева, хоть Копейкина.
Вагнера ещё можно для пролетария.
Игнашевич после Балтики, отдохнул, проконспектировал коллег, и готов вновь подвести клуб к суперфиналу кубка России!
Игорь, конечно, всю жизнь мечтал работать под началом Серёги 😂
