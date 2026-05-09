Дмитрий Булыкин: «Команда мечты из Игнашевича, Березуцкого и Акинфеева на тренерском мостике позволит ЦСКА может привнести чемпионский характер»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал идеальных кандидатов в тренерский штаб ЦСКА.
Ранее ЦСКА сообщил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон.
– В чем видите светлое будущее ЦСКА? Что нужно сделать клубу, чтобы прервать полосу неудач?
– Положительное будущее вижу в хорошем тренере. Челестини завалил весну. Ничего не получилось с задачами бороться за чемпионство и выиграть Кубок. Все завалили. Теперь ЦСКА нужно готовиться к следующему сезону.
Надо спрашивать руководство, кто будет тренером, но для меня идеальные кандидатуры – Игнашевич с [Василием] Березуцким, а если к ним еще и Акинфеев потом присоединится, будет вообще команда мечты.
Не знаю, как заметили Челестини и почему решили дать ему большую зарплату. Для меня это загадка. Хочется, чтобы ЦСКА как раньше пылил, в Кубке УЕФА пока не получится, но хочется, чтобы он был одним из претендентов на чемпионство в РПЛ. А этот чемпионский характер и дух могут привнести с тренерского мостика Игнашевич, Березуцкий и Акинфеев в будущем, – сказал Булыкин.