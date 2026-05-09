  • Арбелоа о драке Вальверде и Тчуамени: «Я не собираюсь публично распинать своих игроков – они этого не заслуживают. Мы все можем совершать ошибки. Разве Хуанито не ошибался?»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о конфликте Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро. 

– Объясните, что произошло и как вы с этим справились.

– Я горжусь решительностью, с которой действовал клуб. Игроки извинились перед болельщиками, и мне этого достаточно. Я не собираюсь публично распинать своих игроков, потому что они этого не заслуживают, учитывая их старания и преданность делу, их любовь к этой футболке.

Для меня игроком, олицетворяющим «Реал», является Хуанито – разве он никогда не допускал ошибок? Мы поем о нем на каждом матче только потому, что он всегда защищал эту эмблему. Как он мог не ошибаться? Если мы и любим его за что-то, так это за то, что он был одним из нас.

Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они два чемпиона Европы, и я горжусь ими.

Сейчас говорят много лжи. Ложь, что игроки непрофессионалы, и ложь, что они проявляли неуважение ко мне или что они не играют, потому что у них проблемы со мной. Я этого не терплю, потому что это абсолютная неправда.

Я несу ответственность за то, что мы не оправдали ожиданий, но я горжусь работой игроков в эти четыре месяца и тем, как они встретили меня.

Очень неприятно попадать в ситуации, которых мы не хотим. Нам нужно сосредоточиться на игре», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».

следующий шаг вломят самому дриблеру
Как говорили древние римляне, о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.

Возможно, в силу возраста не все знают, кто такой Хуанито. Так я расскажу, что помню.

Хуанито, он же Хуан Гомес Гонсалес, был нападающим «Реала» на протяжении большей части 1980-х. Бился на поле доблестно, но у всего есть оборотная сторона.

Весной 1987-го в полуфинале тогда еще Кубка Чемпионов играли «Бавария» и «Реал». В ходе матча (кажется, ответного) игрок «Баварии» Лотар Маттеус грубо сбил ударом сзади кого-то из мадридцев. Тот, вскочив на ноги, сбил Маттеуса с ног – сильно толкнул, и Маттеус упал.

И вот здесь и настал момент Хуанито. Пробегая мимо, он не то ударил лежавшего Маттеуса ногой в лицо, не то на это самое лицо наступил. Выглядело это кошмарно.

За это Хуанито моментально получил прямую красную, а чуть позже – дисквалификацию в международных матчах на четыре года. С учётом того, что ему было уже 32 (он родился осенью 1954-го), это фактически означало конец международной карьеры.

Чтобы закончить рассказ, скажу, что зимой 1992-го Хуанито погиб в автокатастрофе, ему было 37.

Мне жаль, что для Арбелоа олицетворением «Реала» – объективно великого клуба, за кого бы любой из нас ни болел, – является именно Хуанито. Удар ногой в голову лежавшего Маттеуса (хотя всё началось с грубости именно Маттеуса, отхватившего заслуженный горчичник) я бы ошибкой не назвал. Это была откровенная грязь и подлость.

У меня всё.
Ответ krokodilych
Хуанито наступил на горло лежачего соперника глядя ему в глаза, да еще и что то высказал, я этот матч тоже помню, тогда Реал в ответке выиграл 1 :0 а впервой игре проиграл 1:4
Да, было время. А в другом полуфинале «Порту» обыграл киевское «Динамо», оба раза со счётом 2:1, а потом с тем же счётом – и «Баварию» в финале. Мне было 12 лет...
А кого мнение конуса интересует, надо у главного тренера Винисиуса спрашивать за конфликт, и его помощника Мбаппе:))
тренер вини притих при реальной угрозе. это можно перед судьей на поле бегать распушив хвост. а в раздевалке его быстро под лавку загонят.
не согласен что Мбаппе помощник. он там как серый кардинал. набивает стату и угорает с низко интеллектуальных
я понимаю, что хейт к Винисиусу абсолютен, но он родом из самых бандитских фавел пригорода Рио, где стрельба и разборки на улицах проходят в ежедневном режиме. Он буквально формировался в в плохом даже по меркам бразильских гетто районе. Драка соевого афрофранцуза и бледного уругвайца для него даже не конфликт, а так, мелкая ссора
Из Арбелоа вышел бы отличный политик! Бесконечные высопарные фразы - его конёк!
Вальверде же сам головой ударился

Реал же никогда не врет, правда?
Самая большая проблема современности - это то, что люди много гордятся. Буквально всем подряд. Даже своими проблемами.
Самая большая проблема современности - это то, что любую проблему норовят назвать "самой большой проблемой"). Но гордость сразу за ней, тут я согласен.
Тренер с яйцами бы сказал, что такое поведение абсолютно недопустимо в Реале, потому что это великий клуб. Этот евнух будет и дальше лизать и ублажать всех. Ноль уважения к себе прежде всего, тряпка
Нестандартный тренер и нестандартные кумиры у него
Какого хуанито это целую неделю мусолят?!
Плохи дела, раз для оправдания поведения своих игроков Арбелоа стал вспоминать такого хулигана и бандита, как Хуанито.
