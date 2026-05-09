Арбелоа о драке Вальверде и Тчуамени: «Я не собираюсь публично распинать своих игроков – они этого не заслуживают. Мы все можем совершать ошибки. Разве Хуанито не ошибался?»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о конфликте Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
– Объясните, что произошло и как вы с этим справились.
– Я горжусь решительностью, с которой действовал клуб. Игроки извинились перед болельщиками, и мне этого достаточно. Я не собираюсь публично распинать своих игроков, потому что они этого не заслуживают, учитывая их старания и преданность делу, их любовь к этой футболке.
Для меня игроком, олицетворяющим «Реал», является Хуанито – разве он никогда не допускал ошибок? Мы поем о нем на каждом матче только потому, что он всегда защищал эту эмблему. Как он мог не ошибаться? Если мы и любим его за что-то, так это за то, что он был одним из нас.
Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они два чемпиона Европы, и я горжусь ими.
Сейчас говорят много лжи. Ложь, что игроки непрофессионалы, и ложь, что они проявляли неуважение ко мне или что они не играют, потому что у них проблемы со мной. Я этого не терплю, потому что это абсолютная неправда.
Я несу ответственность за то, что мы не оправдали ожиданий, но я горжусь работой игроков в эти четыре месяца и тем, как они встретили меня.
Очень неприятно попадать в ситуации, которых мы не хотим. Нам нужно сосредоточиться на игре», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».
Возможно, в силу возраста не все знают, кто такой Хуанито. Так я расскажу, что помню.
Хуанито, он же Хуан Гомес Гонсалес, был нападающим «Реала» на протяжении большей части 1980-х. Бился на поле доблестно, но у всего есть оборотная сторона.
Весной 1987-го в полуфинале тогда еще Кубка Чемпионов играли «Бавария» и «Реал». В ходе матча (кажется, ответного) игрок «Баварии» Лотар Маттеус грубо сбил ударом сзади кого-то из мадридцев. Тот, вскочив на ноги, сбил Маттеуса с ног – сильно толкнул, и Маттеус упал.
И вот здесь и настал момент Хуанито. Пробегая мимо, он не то ударил лежавшего Маттеуса ногой в лицо, не то на это самое лицо наступил. Выглядело это кошмарно.
За это Хуанито моментально получил прямую красную, а чуть позже – дисквалификацию в международных матчах на четыре года. С учётом того, что ему было уже 32 (он родился осенью 1954-го), это фактически означало конец международной карьеры.
Чтобы закончить рассказ, скажу, что зимой 1992-го Хуанито погиб в автокатастрофе, ему было 37.
Мне жаль, что для Арбелоа олицетворением «Реала» – объективно великого клуба, за кого бы любой из нас ни болел, – является именно Хуанито. Удар ногой в голову лежавшего Маттеуса (хотя всё началось с грубости именно Маттеуса, отхватившего заслуженный горчичник) я бы ошибкой не назвал. Это была откровенная грязь и подлость.
У меня всё.
не согласен что Мбаппе помощник. он там как серый кардинал. набивает стату и угорает с низко интеллектуальных
Реал же никогда не врет, правда?