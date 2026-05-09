Арбелоа о драке Вальверде и Тчуамени: «Я не собираюсь публично распинать своих игроков – они этого не заслуживают. Мы все можем совершать ошибки. Разве Хуанито не ошибался?»

Арбелоа высказался о драке Вальверде и Тчуамени.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о конфликте Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени .

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

– Объясните, что произошло и как вы с этим справились.

– Я горжусь решительностью, с которой действовал клуб. Игроки извинились перед болельщиками, и мне этого достаточно. Я не собираюсь публично распинать своих игроков, потому что они этого не заслуживают, учитывая их старания и преданность делу, их любовь к этой футболке.

Для меня игроком, олицетворяющим «Реал», является Хуанито – разве он никогда не допускал ошибок? Мы поем о нем на каждом матче только потому, что он всегда защищал эту эмблему. Как он мог не ошибаться? Если мы и любим его за что-то, так это за то, что он был одним из нас.

Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они два чемпиона Европы, и я горжусь ими.

Сейчас говорят много лжи. Ложь, что игроки непрофессионалы, и ложь, что они проявляли неуважение ко мне или что они не играют, потому что у них проблемы со мной. Я этого не терплю, потому что это абсолютная неправда.

Я несу ответственность за то, что мы не оправдали ожиданий, но я горжусь работой игроков в эти четыре месяца и тем, как они встретили меня.

Очень неприятно попадать в ситуации, которых мы не хотим. Нам нужно сосредоточиться на игре», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».