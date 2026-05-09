Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры: «Для меня он лучший»

Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры.

Форвард «Интер Майами » Лионель Месси назвал Ламина Ямаля лучшим игроком нового поколения.

На одном из мероприятий adidas у аргентинца спросили, кто из молодых футболистов больше всего напоминает ему себя в начале карьеры. Месси выделил вингера «Барселоны» и сборной Испании.

«Есть новое поколение футболистов, которое очень хорошее и у которого впереди много лет.

Но если мне нужно выбрать одного – с учетом возраста, того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть, – это Ламин. Нет никаких сомнений: для меня он лучший», – сказал Месси.