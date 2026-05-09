  • Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры: «Для меня он лучший»
Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры: «Для меня он лучший»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал Ламина Ямаля лучшим игроком нового поколения.

На одном из мероприятий adidas у аргентинца спросили, кто из молодых футболистов больше всего напоминает ему себя в начале карьеры. Месси выделил вингера «Барселоны» и сборной Испании.

«Есть новое поколение футболистов, которое очень хорошее и у которого впереди много лет.

Но если мне нужно выбрать одного – с учетом возраста, того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть, – это Ламин. Нет никаких сомнений: для меня он лучший», – сказал Месси.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
Месси - исторический хозяин Реала

Ямаль - самый молодой в истории хозяин Реала
Месси - исторический хозяин Реала Ямаль - самый молодой в истории хозяин Реала
«Лучший игрок в истории футбола кр7» лол…
Мне он больше Неймара напоминает. Месси будто более эффективен был и менее эффектен, а Ямаль наоборот
Мне он больше Неймара напоминает. Месси будто более эффективен был и менее эффектен, а Ямаль наоборот
Речь про сейчас
Есть одно важное отличие.
Лео никогда не красовался на поле иивне его.
Даже забивая фантастические по красоте и важности голы, была простая радость в праздновании.
Ламин по пластике с Неймаром очень схож: дриблинг, передачи, удары. Такой вот жизненный парадокс: после ухода бразильца Барселона тщетно искала его замену на левый фланг. Но обрела его реген справа)
Жаль что в Реал не производит такого уровня воспитанников . Очень жаль
Хотелось бы реальный перевод, не вырванный из контекста.
