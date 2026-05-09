Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры: «Для меня он лучший»
Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал Ламина Ямаля лучшим игроком нового поколения.
На одном из мероприятий adidas у аргентинца спросили, кто из молодых футболистов больше всего напоминает ему себя в начале карьеры. Месси выделил вингера «Барселоны» и сборной Испании.
«Есть новое поколение футболистов, которое очень хорошее и у которого впереди много лет.
Но если мне нужно выбрать одного – с учетом возраста, того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть, – это Ламин. Нет никаких сомнений: для меня он лучший», – сказал Месси.
«Зенит» уже точно чемпион?12185 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ямаль - самый молодой в истории хозяин Реала
Лео никогда не красовался на поле иивне его.
Даже забивая фантастические по красоте и важности голы, была простая радость в праздновании.