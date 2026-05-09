  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии» – за 10 метров от центральной линии. Это должно было помешать мюнхенцам быстро атаковать (RMC Sport)
84

Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии» – за 10 метров от центральной линии. Это должно было помешать мюнхенцам быстро атаковать (RMC Sport)

Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии».

Стали известны новые детали относительно установок, которые дал Луис Энрике Матвею Сафонову перед ответным матчем с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 5:4).

Российский вратарь семь раз выбил мяч за боковую линию дальними ударами.

Как пишет RMC Sport, во время разговора перед игрой главный тренер парижан попросил голкипера делать выносы в аут – но при этом мяч должен был покидать пределы поля не дальше, чем за 10 метров от центральной линии.

Это должно было заставить мюнхенцев вводить мяч в игру через защитников и мешать им быстро находить возможности в атаке.

Дюгарри не верит, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре с «Баварией»: «Это тактика великого Луиса Энрике? Здорово, пусть тогда займется регби!»

«Зенит» уже точно чемпион?11512 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЛуис Энрике
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Погоди-погоди, нам же Лукомский и др. тут рассказывали, что Сафонов не выбивал в аут, это что, получается они - дно ?
Ответ Заяцволк
Погоди-погоди, нам же Лукомский и др. тут рассказывали, что Сафонов не выбивал в аут, это что, получается они - дно ?
Очевидно что это фейк, ведь даже Энрике не достигает уровня тактического понимания как у Лукоморского
Ответ Заяцволк
Погоди-погоди, нам же Лукомский и др. тут рассказывали, что Сафонов не выбивал в аут, это что, получается они - дно ?
А RMC Sport кто такие? Откуда они знают установки Энрике, чтобы им безоговорочно верить?
Сам же Лукомский нарисовал схему, где почти половина выносов пришлась в одну точку. Можно, конечно, предположить, что Сафонов кривоногий, но то, что при этом, он так кучно бьет, видимо благодаря своей кривоногости - в это я поверить уже не могу. Поэтому да, я считаю, что это была установка Энрике
Ответ T-72
Сам же Лукомский нарисовал схему, где почти половина выносов пришлась в одну точку. Можно, конечно, предположить, что Сафонов кривоногий, но то, что при этом, он так кучно бьет, видимо благодаря своей кривоногости - в это я поверить уже не могу. Поэтому да, я считаю, что это была установка Энрике
Он не кривоногий, у него просто икроножные мышцы болят.
Ответ 79Sem
Он не кривоногий, у него просто икроножные мышцы болят.
Икровидные
Лукомский и комментаторы Окко утверждали, что нога Сафонова заточена только под выносы в аут, причем на один и тот же фланг.
В редакцию RMC Sport позвонил некий гражданин Лукомский и потребовал убрать новость
Победителей не судят...Если бы Псж не прошел Баварию,имело бы смысл мусолить эту тему.
Вавликомский сейчас ещё чё нибудь придумает.
Как же надоела эта тема
Не, я поразмыслил над этой ситуацией, и скажу, что Энрике психологически остановил Баварию.

1. Игроки ожидают мяч от вратаря соперников, готовятся, думают что и как будет. А вратарь пинает мяч в аут. Как минимум 5 раз.
2. Игроки Баварии устают психологически, и теряют концентрацию, так как они ожидают перехват и контр-атаку, а нужно ввести мяч в игру с аута. И каждый раз теряли главный фокус

Энрике эмоционально насиловал Баварию
Ответ Caleb Marvin
Не, я поразмыслил над этой ситуацией, и скажу, что Энрике психологически остановил Баварию. 1. Игроки ожидают мяч от вратаря соперников, готовятся, думают что и как будет. А вратарь пинает мяч в аут. Как минимум 5 раз. 2. Игроки Баварии устают психологически, и теряют концентрацию, так как они ожидают перехват и контр-атаку, а нужно ввести мяч в игру с аута. И каждый раз теряли главный фокус Энрике эмоционально насиловал Баварию
В финале Энрике зае... Арсенал угловыми.
А представьте, что это новая тенденция и все так будут играть скоро?
Ответ micka
А представьте, что это новая тенденция и все так будут играть скоро?
Весь чемпионат мира будут выбивать в аут , все вообще
Ответ Petr Friendship
Весь чемпионат мира будут выбивать в аут , все вообще
Адаптировали правила под "тупых™" американцев, чтоб им попонятнее стало. У них же там есть какая-то игра, где надо мячик на трибуны выбивать.
Мотя с предельной точностью выбивал мяч в аут. Это было видно,как сильно летит мяч мимо футболистов ПСЖ. И сразу после аута было заметно, в середине поля идет борьба за отбор мяча. Падает темп игры . Интересная тактика Энрике. Почему так не играет Спартак. Стал бы чемпионов. Все просто надо ,выбить мяч в аут
Ответ Бонд0077
Мотя с предельной точностью выбивал мяч в аут. Это было видно,как сильно летит мяч мимо футболистов ПСЖ. И сразу после аута было заметно, в середине поля идет борьба за отбор мяча. Падает темп игры . Интересная тактика Энрике. Почему так не играет Спартак. Стал бы чемпионов. Все просто надо ,выбить мяч в аут
Максименко будет попадать куда угодно, но не в аут🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Максименко будет попадать куда угодно, но не в аут🙃
Дак может в этом и есть его сила, будет такие подачи выполнять, прямо на голову своим нападающим
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюгарри не верит, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре с «Баварией»: «Это тактика великого Луиса Энрике? Здорово, пусть тогда займется регби!»
8 мая, 18:40
Рекомендуем
Главные новости
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
5 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
35 минут назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
47 минут назад
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Планы на майские: пройти все квизы в Игровой
вчера, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
20 минут назад
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
сегодня, 02:19
Рекомендуем