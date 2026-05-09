Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии» – за 10 метров от центральной линии. Это должно было помешать мюнхенцам быстро атаковать (RMC Sport)
Энрике просил Сафонова выбивать мяч в аут на половине поля «Баварии».
Стали известны новые детали относительно установок, которые дал Луис Энрике Матвею Сафонову перед ответным матчем с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 5:4).
Российский вратарь семь раз выбил мяч за боковую линию дальними ударами.
Как пишет RMC Sport, во время разговора перед игрой главный тренер парижан попросил голкипера делать выносы в аут – но при этом мяч должен был покидать пределы поля не дальше, чем за 10 метров от центральной линии.
Это должно было заставить мюнхенцев вводить мяч в игру через защитников и мешать им быстро находить возможности в атаке.
Дюгарри не верит, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре с «Баварией»: «Это тактика великого Луиса Энрике? Здорово, пусть тогда займется регби!»
«Зенит» уже точно чемпион?11512 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Игроки ожидают мяч от вратаря соперников, готовятся, думают что и как будет. А вратарь пинает мяч в аут. Как минимум 5 раз.
2. Игроки Баварии устают психологически, и теряют концентрацию, так как они ожидают перехват и контр-атаку, а нужно ввести мяч в игру с аута. И каждый раз теряли главный фокус
Энрике эмоционально насиловал Баварию