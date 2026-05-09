  Директор «Родины» о приглашении Дзюбы: «Самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Обсуждать трансферы не буду»
Директор «Родины» о приглашении Дзюбы: «Самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Обсуждать трансферы не буду»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос возможном приглашении в команду форварда Артема Дзюбы.

В пятницу «Родина» досрочно вышла в РПЛ

– Можете ли вы все‑таки пригласить Дзюбу в команду, раз вышли в РПЛ?

– Не хочу обсуждать кандидатуры. Скажу самое главное – мы сохраним все ключевые принципы, которые у нас есть. Сохраним костяк и наших игроков. Мы будем проповедовать тот футбол, который нам близок. А в процессе посмотрим, кого нам нужно добавить в коллектив, и будем общаться.

– У Дзюбы заканчивается контракт, а он большая звезда российского футбола.

– Дзюба – самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев – два человека, которые многое сделали. Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду, – сказал Зинин.

Источник: «Матч ТВ»
Дзюба всегда за отечество. Тем более Москва, и деньги есть у хозяина. Приглашайте. Артём согласен. Один сезон. А далее видно будет.
Вывод такой, что следующий сезон Дзюба будет играть в команде Родина.
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Круг
Комментарий удален пользователем
что выиграл Головин? пару сезонов топовых, остальные травмы и Монако опять без ЛЧ. Сафонов только сейчас может выиграть ЛЧ, а предыдущие заслуги не сравнимы
