Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 во Второй лиге Б. Он встал в ворота вместо удаленного голкипера и сохранил сухую победу над «Орлом»

Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 в матче Второй лиги Б.

Нападающий «Волны » Михаил Заботкин отбил пенальти на 4-й добавленной минуте матча LEON-Второй лиги Б против «Орла» (2:0).

Главный судья удалил голкипера команды из Ковернино Дмитрия Реброва за нарушение в своей штрафной.

В ворота встал Заботкин, который затем отразил удар Игоря Бугаенко с 11-метровой отметки.

«Волна» с 10-й минуты играла в меньшинстве и доигрывала матч вдевятером. При этом ей удалось нанести «Орлу» первое домашнее поражение с сентября 2025 года.

После 7 туров группы 3 Второй лиги Б «Орел » идет девятым, «Волна» занимает вторую строчку.

В следующем матче орловчане 16 мая примут курский «Авангард», команда из Нижегородской области в тот же день сыграет дома с белгородским «Салютом».