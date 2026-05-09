Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 во Второй лиге Б. Он встал в ворота вместо удаленного голкипера и сохранил сухую победу над «Орлом»
Нападающий «Волны» Михаил Заботкин отбил пенальти на 4-й добавленной минуте матча LEON-Второй лиги Б против «Орла» (2:0).
Главный судья удалил голкипера команды из Ковернино Дмитрия Реброва за нарушение в своей штрафной.
В ворота встал Заботкин, который затем отразил удар Игоря Бугаенко с 11-метровой отметки.
«Волна» с 10-й минуты играла в меньшинстве и доигрывала матч вдевятером. При этом ей удалось нанести «Орлу» первое домашнее поражение с сентября 2025 года.
После 7 туров группы 3 Второй лиги Б «Орел» идет девятым, «Волна» занимает вторую строчку.
В следующем матче орловчане 16 мая примут курский «Авангард», команда из Нижегородской области в тот же день сыграет дома с белгородским «Салютом».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Посмотри на время: только 20 секунд от добавленного времени сыграли до свистка с удалением. Судья бы их всё равно "накинул" (по идее обязан) из-за того, что долго была подготовка к 11-метровому удару.
А теперь представь что забили бы мяч, в рамке ПОЛЕВОЙ игрок и можно было организовать навал и раза 2-3 успеть нормально ударить так, чтобы скиллов у полевого игрока отбить не хватило было. И вот уже 2:2.
Что здесь нелогично насчёт того, что это был судьбоносный момент матча?