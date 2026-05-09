  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 во Второй лиге Б. Он встал в ворота вместо удаленного голкипера и сохранил сухую победу над «Орлом»
Видео
47

Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 во Второй лиге Б. Он встал в ворота вместо удаленного голкипера и сохранил сухую победу над «Орлом»

Нападающий «Волны» Заботкин отбил пенальти на 90+4 в матче Второй лиги Б.

Нападающий «Волны» Михаил Заботкин отбил пенальти на 4-й добавленной минуте матча LEON-Второй лиги Б против «Орла» (2:0).

Главный судья удалил голкипера команды из Ковернино Дмитрия Реброва за нарушение в своей штрафной. 

В ворота встал Заботкин, который затем отразил удар Игоря Бугаенко с 11-метровой отметки.

«Волна» с 10-й минуты играла в меньшинстве и доигрывала матч вдевятером. При этом ей удалось нанести «Орлу» первое домашнее поражение с сентября 2025 года.

После 7 туров группы 3 Второй лиги Б «Орел» идет девятым, «Волна» занимает вторую строчку.

В следующем матче орловчане 16 мая примут курский «Авангард», команда из Нижегородской области в тот же день сыграет дома с белгородским «Салютом».

«Зенит» уже точно чемпион?12178 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoВторая лига Б
Дмитрий Ребров
видео
logoВолна Ковернино
logoОрел
Михаил Заботкин
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не хочется конечно душнить, но пенальти по правилам стоило бы перебить
Ответ funnynerd21
Не хочется конечно душнить, но пенальти по правилам стоило бы перебить
Верно, выскочил до удара. Но все равно не отменяет крутости момента)
Ответ funnynerd21
Не хочется конечно душнить, но пенальти по правилам стоило бы перебить
Только хотел об этом написать,но видимо судья совсем теплый, удаленияе придумал с пенальти,а потом ещё не заметил что вратарь перед ударом вышел
Одевает перчатки (с) У комментаторов тоже есть Вторая лига Б.
Ответ TroBro
Одевает перчатки (с) У комментаторов тоже есть Вторая лига Б.
Комментатор соответствует…у него на 91-й минуте при счете 0-2 судьбоносный момент матча.
Ответ KoolThing
Комментатор соответствует…у него на 91-й минуте при счете 0-2 судьбоносный момент матча.
А что не так? Вполне логичную вещь комментатор сказал.
Посмотри на время: только 20 секунд от добавленного времени сыграли до свистка с удалением. Судья бы их всё равно "накинул" (по идее обязан) из-за того, что долго была подготовка к 11-метровому удару.
А теперь представь что забили бы мяч, в рамке ПОЛЕВОЙ игрок и можно было организовать навал и раза 2-3 успеть нормально ударить так, чтобы скиллов у полевого игрока отбить не хватило было. И вот уже 2:2.
Что здесь нелогично насчёт того, что это был судьбоносный момент матча?
Представляю какие выражения там были у местных болельщиков после свистка: мало того что команда проиграла, так ещё и капитан их команды не забил полевому игроку пенку😁
В ПСЖ, подменять Сафонова
Процент отраженных получше, чем у Акгацева.
так, ну и в какую графу статистики это теперь записывать? нападающий с отбитым пенальти не так часто встречается. думаю, у него до конца карьеры 100% отбитых пенальти будет в стате.
ребров по канону старой школы вылетал коленом вперёд,раньше такое не ставили,сейчас ставят
Бредовое удаление. Вратарей (и меня тоже) с детства всегда учили на выходе выставлять колено вперёд, не вижу никакого нарушения вообще.
Ответ rembrandao
Бредовое удаление. Вратарей (и меня тоже) с детства всегда учили на выходе выставлять колено вперёд, не вижу никакого нарушения вообще.
Ну как бы учили все-таки выставлять колено, а не бить коленом в голову
Ответ rembrandao
Бредовое удаление. Вратарей (и меня тоже) с детства всегда учили на выходе выставлять колено вперёд, не вижу никакого нарушения вообще.
По последним трактовкам от 2024 года вратарям запрещено выходить на высокие мячи с выставленным вперёд коленом. И в случае столкновения выставленным коленом с нападающим, судьям рекомендовано назначать пенальти и показывать вратарю КК. Здесь скорее вопрос к голкиперу, почему он не знал об этих изменениях в правилах.
Спорный пеналь. Эпичнее было бы если б он при 0-1 отбил. А так ведь и сам пенальти непростой, а полевой всë равно отбил.
тоже не хочу душнить, но если в большинстве почти весь матч команда не может даже забить (без учёта этого пенальти), то у меня плохие новости для неё
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Луки-Энергии» Саганович на 90+7 забил «Балтике-2» во Второй лиге Б. Дмитрий сравнял счет в матче
26 апреля, 15:01Видео
«Вторая лига Б, где Б – это «Боже мой, какой замечательный футбол». Новичок «Урала-2» Скоропуп о дебюте после перехода из медиафутбола
7 апреля, 14:08Видео
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
8 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
24 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
26 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
49 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
14 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
37 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем