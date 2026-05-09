12

Игорь Дмитриев: «Все в «Спартаке» хотят попасть в тройку. Все зависит от нас»

Дмитриев: все в «Спартаке» хотят попасть в тройку.

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев заявил о желании красно-белых финишировать третьими в Мир РПЛ.

После 28 туров московский клуб идет 4-м в таблице, отставая от занимающего 3-е место «Локомотива» на два очка.

— Следующий матч с «Рубином». Как нужно на них настроиться? У вас впереди битва за бронзу в последних двух турах.

— Думаю, все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку. Все зависит от нас, чтобы мы выиграли и смогли подняться вверх в таблице, — сказал Дмитриев.

«Зенит» уже точно чемпион?12173 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Дмитриев
logoМатч ТВ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, скажем честно, от вас всё зависело в матче с КС, а теперь всё зависит от Локо.
Если бы не тупейшие пенальти заработанные игроками Спартака во второй части чемпионата, уже бы давно были в тройке, а при стечении обстоятельств могли и лидерам положение вверху подпортить?!!!
Ага. В «Пятерочку» за мясом по акции
На самом деле у Спартака две тяжелейшие игры в чемпионате. Рубин сейчас очень организованно играет и давно не проигрывал, а Махачкала будет биться за выживание в рпл. Имхо шансы взять шесть очков невелики. Но главное это финал кубка.
Не получится. Соперники сильные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рябчук покинет «Спартак» летом свободным агентом. Защитник может перебраться в Серию А или Лигу 1
9 мая, 06:03
Титов о голе Литвинова: «Осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо‑напитка от Глушакова в подарок»
9 мая, 03:03
Игорь Дмитриев: «Хотелось бы играть в Европе, но «Спартак» тоже большой клуб»
9 мая, 01:44
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
8 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
24 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
26 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
49 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
14 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
37 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем