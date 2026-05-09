Игорь Дмитриев: «Все в «Спартаке» хотят попасть в тройку. Все зависит от нас»

Дмитриев: все в «Спартаке» хотят попасть в тройку.

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев заявил о желании красно-белых финишировать третьими в Мир РПЛ .

После 28 туров московский клуб идет 4-м в таблице, отставая от занимающего 3-е место «Локомотива» на два очка.

— Следующий матч с «Рубином». Как нужно на них настроиться? У вас впереди битва за бронзу в последних двух турах.

— Думаю, все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку. Все зависит от нас, чтобы мы выиграли и смогли подняться вверх в таблице, — сказал Дмитриев.