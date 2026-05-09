Экс-глава «Барсы» Гаспар о Пересе: «На спортивной арене — жулик. Как человек – отличный парень»

Гаспар о Пересе: на спортивной арене — жулик.

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар в преддверии класико высказался о главе «Реала » Флорентино Пересе .

«Как человек Флорентино – отличный парень. В профессиональном плане он звезда, незаурядный талант.

А вот на спортивной арене – жулик», – сказал Гаспар.

Матч 35-го тура Ла Лиги между «блауграной» и «Мадридом» пройдет в воскресенье на «Камп Ноу».