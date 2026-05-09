Экс-глава «Барсы» Гаспар о Пересе: «На спортивной арене — жулик. Как человек – отличный парень»
Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар в преддверии класико высказался о главе «Реала» Флорентино Пересе.
«Как человек Флорентино – отличный парень. В профессиональном плане он звезда, незаурядный талант.
А вот на спортивной арене – жулик», – сказал Гаспар.
Матч 35-го тура Ла Лиги между «блауграной» и «Мадридом» пройдет в воскресенье на «Камп Ноу».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Да и как можно сказать, что Перес не жулик, когда он людей типа Фиго ловил на "конфетку" + сколько мы еще про него не знаем (одна аудиозапись его, где он всю RFEF покрыл чего стоит). Идеальный футбольный функционер, делает все для команды. Респект в этом плане.
А жулик Флорентино Перес конечно.