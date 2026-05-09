«Атлетико» уступил «Сельте» – 0:1. Иглесиас забил победный на 62-й

«Атлетико» проиграл «Сельте».

«Атлетико» дома потерпел поражение от «Сельты» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Метрополитано».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 62-й минуте счет открыл форвард гостей Борха Иглесиас.

«Атлетико» занимает 4-е место, имея 63 очка. «Сельта» идет 6-й при 50 баллах.

Ла Лига Испания. 35 тур
9 мая 16:30, Метрополитано
Атлетико
Завершен
0 - 1
2.79xG0.29
Сельта
89’
Мингеса   Ристич
77’
Сведберг   У. Альварес
77’
Фер Лопес
Ле Норман   Miguel Llorente Cubo
69’
Алекс Баэна   Варгас
69’
68’
Дуран   Аспас
68’
Нуньес   Каррейра
68’
Иглесиас   Жуджла
Алекс Баэна
66’
62’
  Иглесиас
Гризманн   Альмада
61’
Лукман   Молина
60’
2тайм
Перерыв
Хименес   Ле Норман
20’
19’
Мориба
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Пубиль, Лукман, Алекс Баэна, Коке, Льоренте, Серлот, Гризманн
Запасные: Алекс Баэна, Гризманн, Ле Норман, Диас дель Ромо, Морсильо, Хименес, Лангле, Мендоса, Лукман, Муссо, Эскивель, Сьерра
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Сведберг, Дуран, Мингеса, Мориба, Фер Лопес, Нуньес, Иглесиас
Запасные: Дуран, Сотело, Эль-Абделлауи, Нуньес, Айду, Домингес, Антаньон, Сведберг, Мингеса, Иглесиас, Вильяр, Фернандес
Зачем они играют. Пусть отдыхают.
Симеоне изжил себя
та уже лет восемь как,случайное чемпионство в 2021 когда одновременно реал с барсой были не в себе и всё,а дальше без трофеев даже супер кубок не могут взять
Вот один из самых бестолковых трансферов это - Альмада, ну просто ни о чем, купили за 24 млн, примерно за эти же деньги продали Лино, который в сто раз круче был
Лино был хорош, тоже не понимаю трансфер( возможно сам на родину захотел )
Лино был ЛЗ, на его место купили Руджери и хорошо себя показывает
Как за эту команду можно болеть?
Очень глупый вопрос, если честно
И за что этому тренеру платят самую высокую зарплату в мире? За то что по прежнему строит игру от печки а в атаке всё построено только за счёт индивидуального мастерства исполнителей. Ему давно пора на выход.
Испанская народная сказка.

Пошёл как-то «Атлетико» за квадруплом — но неожиданно оказалось, что для этого нужно уметь играть в футбол. Тут и сказочке конец, лишь судейка — молодец.
Атлетико долбился весь матч, но без толку
Сельта 1 удар в створ 1 гол
Имхо было гораздо лучше, когда Атлеты тратились редко, но по делу. Начиная с Феликса, покупают как топ-клуб, игроков куча, но состав максимально унылый, все какие-то средние. Даже выделить некого.
Разница между 7м и 18м местами в таблице ЛЛ всего 7 очков. Так что чисто математически половина команд ЛЛ ещё не гарантируют себе невылет.
