Тюкавин о будущем в «Динамо»: «На медосмотр точно приеду. Слухи? Будет конкретика – будем серьезно разговаривать»

Тюкавин о будущем в «Динамо»: на медосмотр точно приеду.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил вероятность своего ухода из клуба летом.

— Были слухи про твое будущее. Можешь пообещать болельщикам, что следующий сезон начнешь в «Динамо»?

— На медосмотр точно приеду с «Динамо».

— Как реагируешь на слухи, которые появляются в прессе?

— Никак. Это же не конкретика. Когда будет конкретика, тогда и будем серьезно разговаривать, — сказал Тюкавин.

В 20 матчах сезона Мир РПЛ на счету игрока 7 голов и 4 ассиста.