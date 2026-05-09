Тюкавин о будущем в «Динамо»: «На медосмотр точно приеду. Слухи? Будет конкретика – будем серьезно разговаривать»
Тюкавин о будущем в «Динамо»: на медосмотр точно приеду.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил вероятность своего ухода из клуба летом.
— Были слухи про твое будущее. Можешь пообещать болельщикам, что следующий сезон начнешь в «Динамо»?
— На медосмотр точно приеду с «Динамо».
— Как реагируешь на слухи, которые появляются в прессе?
— Никак. Это же не конкретика. Когда будет конкретика, тогда и будем серьезно разговаривать, — сказал Тюкавин.
В 20 матчах сезона Мир РПЛ на счету игрока 7 голов и 4 ассиста.
«Зенит» уже точно чемпион?11300 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В какой клуб интересно ,Реал,Сити,Барселона ? Великий нападающий ,но скорее всего в Динамо и останется с увеличенной зп ,потом скажет Динамо это мой дом и в таком духе 😁
Пенальти пусть тренирует, звезда 😜
Я бы хотел чтобы он в Европу ушёл и другие наши звездочки, чтоб не за одного Сафонова переживать)
Я бы хотел чтобы он в Европу ушёл и другие наши звездочки, чтоб не за одного Сафонова переживать)
Что вам мешает здесь за них переживать, религия?
Я бы хотел чтобы он в Европу ушёл и другие наши звездочки, чтоб не за одного Сафонова переживать)
Его максимум Майнц возьмёт
Если клуб и Тюкавин согласятся на трансфер, то в добрый путь!)
Профессиональному футболисту без разницы в каком клубе играть: для ведущих - гланое размер лички, а для тех, кто особо клубам не нужен, где возьмут, там уж на счёт лички не повыкобениваешься.
В сосьедаде с захаряном были бы убойной парой
В сосьедаде с захаряном были бы убойной парой
В Сосьедаде место на лавке забронировано на ближайшие пять лет другим , подающим надежды талантом.
В Сосьедаде место на лавке забронировано на ближайшие пять лет другим , подающим надежды талантом.
Не факт , что получится. Много разговоров, сам пиарится, а Динамо без Кубка оставил! так себе. А в Европе таких ".бомбардиров" полно.
Welcome to Зенит , Александр!
Welcome to Зенит , Александр!
Почему не Роман?
После травмы не особо впечатляет. В такой форме он хорошему европейскому клубу не нужен.
Слабовата пока результативность. Пенальти надо бы потренировать. А так в Карабах, Китай ,Турцию к Макарову, или на Кипр на место Саши Кокорина.
Ему необходимо под конец карьеры титул взять. В Зенит или Краснодар перейти хочет.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем