«Манчестер Сити» вынес «Брентфорд» – 3:0! У Холанда гол пяткой, Доку и Мармуш тоже забили
Матч проходил на стадионе «Этихад».
На 60-й минуте счет открыл вингер хозяев Жереми Доку. На 75-й пяткой забил форвард Эрлинг Холанд. На 92-й Омар Мармуш довел счет до разгромного.
«Сити» на 2 очка отстает от лидирующего «Арсенала» после 35 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Надеюсь даст бой Сити.
Завтра нужна ничья ну или лулз
Доку, без комментариев.
Шерки, без комментариев, но есть нюанс.
Семеньо, старания много, эффективности маловато.
Доннарумма, мог привезти, но в целом нормально.
Холланд, свою работу выполнил на отлично.
Бернардо, слишком много эмоций для капитана,
мог нарваться на красную и похоронить все надежды.
Фоден, в коем веке вышел со скамейки продуктивно.
Мармуш, отлично.
Вот он сам по себе игрок медленный.
Так зачем ты таскаешь мяч по полю?
Ты его быстрее будешь двигать пасами.
Ты должен дирижировать направлением атаки, ритмом игры команды.
А он тупо замедляет игру.
Того же Кевина Пеп иногда наоборот придерживал в плане обострения, ритма,
чтобы было больше контроля.
Меня стали утомлять все эти его дрыгания без продвижения мяча, без обыгрыша.
Как только его стали куда-то на небо возносить, я еще тогда заметил,
что он многое стал делать на публику, чтобы в свой адрес получить аплодисменты.
Ради бога, но ты должен быть в первую очередь эффективным, а если ты сделаешь это
эффектно, без проблем. А он стал понтоваться там, где это не надо,
плюс его эффективность куда-то испарилась.
Пеп правильно в пример приводил Месси.
Человек не занимался чем-то на публику, не видел от него финта ради финта.
Всегда на первом месте эффективность, результат для команды,
потому был просто убийцей на поле.