  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Сити» вынес «Брентфорд» – 3:0! У Холанда гол пяткой, Доку и Мармуш тоже забили
34

«Манчестер Сити» вынес «Брентфорд» – 3:0! У Холанда гол пяткой, Доку и Мармуш тоже забили

«Ман Сити» обыграл «Брентфорд».

«Манчестер Сити» дома разгромил «Брентфорд» (3:0) в 36-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 60-й минуте счет открыл вингер хозяев Жереми Доку. На 75-й пяткой забил форвард Эрлинг Холанд. На 92-й Омар Мармуш довел счет до разгромного.

«Сити» на 2 очка отстает от лидирующего «Арсенала» после 35 матчей. 

Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 16:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
4.37xG0.67
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
Мармуш
90’
+5’
  Мармуш
90’
+2’
Доку   Савиньо
90’
Матеуш Нунеш
88’
88’
Хендерсон
80’
Айер
79’
Ярмолюк   Хендерсон
  Холанд
75’
О`Райли
74’
68’
Дамсгор   Уаттара
61’
Хики   Янельт
  Доку
60’
Шерки   Мармуш
60’
Рейндерс   Фоден
60’
2тайм
Перерыв
Бернарду Силва
36’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Гехи, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Рейндерс, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Рубен Диаш, Доку, Траффорд, Ковачич, Шерки, Стоунз, Аит-Нури, Нико Гонсалес, Рейндерс
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Льюис-Поттер, Коллинз, Айер, Кайоде, Дамсгор, Йенсен, Хики, Ярмолюк, Шаде, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Нелсон, Дамсгор, Хики, Ярмолюк, Фуро, ван ден Берг, Дасилва
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Зенит» уже точно чемпион?11743 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЖереми Доку
logoЭрлинг Холанд
logoОмар Мармуш
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Доку просто читкод какой-то врубил. Выучил комбинацию на джойстике и тащит МС в соло. Пока +3 очка принес.
Ответ SamArus51
Доку просто читкод какой-то врубил. Выучил комбинацию на джойстике и тащит МС в соло. Пока +3 очка принес.
Он скорее даже сити в гонке оставил в матче с эвертоном
Тем временем у сдувшегося Холланда 34 балла по г+п в 34 матчах
Ответ zzzeeerrrooo
Тем временем у сдувшегося Холланда 34 балла по г+п в 34 матчах
Сдулся он только по версии истеричного лже блогера васанта балана
Ответ Direct free kick
Сдулся он только по версии истеричного лже блогера васанта балана
Там вообще без комментариев)
Брентфорд колючий,для любой команды не подарок.
Надеюсь даст бой Сити.
Ответ Доминатор3000
Брентфорд колючий,для любой команды не подарок. Надеюсь даст бой Сити.
Нам бы завтра уверенно выиграть, как то потряхивает меня все равно
Похоже один Доку хочет титул
Холанд просто с мясом затолкал мяч)
Так я про то и говорю. С Эвертоном из поражения (0) сделал ничью (1), сегодня из ничьи (1) вскрыл оборону и позволил добить (3). Итого за две игры +3 очка.
Брентфорд, продержись! Достаточно ничьи! Давай!
Чего они празднуют? Надо ещё забивать
+40 разница
Завтра нужна ничья ну или лулз
Оборону Сити сегодня похвалю.
Доку, без комментариев.
Шерки, без комментариев, но есть нюанс.
Семеньо, старания много, эффективности маловато.
Доннарумма, мог привезти, но в целом нормально.
Холланд, свою работу выполнил на отлично.
Бернардо, слишком много эмоций для капитана,
мог нарваться на красную и похоронить все надежды.
Фоден, в коем веке вышел со скамейки продуктивно.
Мармуш, отлично.
Ответ jordy
Оборону Сити сегодня похвалю. Доку, без комментариев. Шерки, без комментариев, но есть нюанс. Семеньо, старания много, эффективности маловато. Доннарумма, мог привезти, но в целом нормально. Холланд, свою работу выполнил на отлично. Бернардо, слишком много эмоций для капитана, мог нарваться на красную и похоронить все надежды. Фоден, в коем веке вышел со скамейки продуктивно. Мармуш, отлично.
Шерки, конечно, удивляет) Все делает для того, чтобы на лавку сесть)
Ответ Андрей. С
Шерки, конечно, удивляет) Все делает для того, чтобы на лавку сесть)
Я не понимаю его.
Вот он сам по себе игрок медленный.
Так зачем ты таскаешь мяч по полю?
Ты его быстрее будешь двигать пасами.
Ты должен дирижировать направлением атаки, ритмом игры команды.
А он тупо замедляет игру.
Того же Кевина Пеп иногда наоборот придерживал в плане обострения, ритма,
чтобы было больше контроля.
Меня стали утомлять все эти его дрыгания без продвижения мяча, без обыгрыша.
Как только его стали куда-то на небо возносить, я еще тогда заметил,
что он многое стал делать на публику, чтобы в свой адрес получить аплодисменты.
Ради бога, но ты должен быть в первую очередь эффективным, а если ты сделаешь это
эффектно, без проблем. А он стал понтоваться там, где это не надо,
плюс его эффективность куда-то испарилась.
Пеп правильно в пример приводил Месси.
Человек не занимался чем-то на публику, не видел от него финта ради финта.
Всегда на первом месте эффективность, результат для команды,
потому был просто убийцей на поле.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
18 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
48 минут назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Планы на майские: пройти все квизы в Игровой
вчера, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
6 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
33 минуты назад
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
Рекомендуем