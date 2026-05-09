«Манчестер Сити» вынес «Брентфорд» – 3:0! У Холанда гол пяткой, Доку и Мармуш тоже забили

«Ман Сити» обыграл «Брентфорд».

«Манчестер Сити » дома разгромил «Брентфорд » (3:0) в 36-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 60-й минуте счет открыл вингер хозяев Жереми Доку . На 75-й пяткой забил форвард Эрлинг Холанд . На 92-й Омар Мармуш довел счет до разгромного.

«Сити» на 2 очка отстает от лидирующего «Арсенала» после 35 матчей.

