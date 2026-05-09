  • Морено о гипертоническом кризе на матче «Сочи»: «Живу футболом 24 на 7. Это был сигнал от моего тела — знак накопленного стресса»
Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о перенесенном гипертоническом кризе во время матча FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:4) в августе 2025 года.

Испанец уходил в подтрибунное помещение, на скорой его отвезли в больницу.

— Я живу футболом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это был сигнал от моего тела — знак накопленного стресса. Все было не так серьезно, просто короткий период стресса и тревоги. Но он напомнил мне: все мы люди, и экстремальные требования профессии могут на нас сказаться. Этот случай научил лучше управлять своей энергией.

— То есть все из-за футбола?

— В основном – да. Я находился в России без семьи, все мои мысли были только о «Сочи». Видел, что результаты неудовлетворительные, и при этом не мог донести до команды вещи, необходимые для побед, и повлиять на то, чтобы клуб принял нужные спортивные решения, — сказал Морено.

