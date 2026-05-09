Григорян о «Родине»: «Пошумит в РПЛ и серьезно обновит состав. Владелец клуба заинтересован в развитии проекта»

Григорян о «Родине»: пошумит в РПЛ и серьезно обновит состав.

Накануне московский клуб гарантировал себе выход в Премьер-лигу.

«Родина» пошумит в РПЛ. Владелец клуба [Сергей Ломакин] максимально заинтересован в развитии проекта. Испанский тренер команды [Хуан Диас] очень здорово поработал и смог за весеннюю часть набрать очень много очков. С другой стороны, надо отметить, что конкуренты из «Урала» провалили весенний отрезок турнира, как и «Факел», в меньшей степени.

Думаю, «Родина» серьезно обновит состав под РПЛ, хотя у них уже есть очень достойная пара нападающих. Тимошенко хорош, Максименко еще лучше», — сказал экс-тренер «Тамбова».