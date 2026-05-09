Григорян о «Родине»: «Пошумит в РПЛ и серьезно обновит состав. Владелец клуба заинтересован в развитии проекта»
Накануне московский клуб гарантировал себе выход в Премьер-лигу.
«Родина» пошумит в РПЛ. Владелец клуба [Сергей Ломакин] максимально заинтересован в развитии проекта. Испанский тренер команды [Хуан Диас] очень здорово поработал и смог за весеннюю часть набрать очень много очков. С другой стороны, надо отметить, что конкуренты из «Урала» провалили весенний отрезок турнира, как и «Факел», в меньшей степени.
Думаю, «Родина» серьезно обновит состав под РПЛ, хотя у них уже есть очень достойная пара нападающих. Тимошенко хорош, Максименко еще лучше», — сказал экс-тренер «Тамбова».
Это хорошо, что в России появилась ещё одна команда, с хозяином, миллиардером. Будут серьёзные вложения в команду, повысится конкуренция среди команд.
плохо, что опять в Москве, она там никому не нужна
Время покажет.
все это хорошо, если б это было не в москве
А где надо ?
