«Динамо» улетело из Краснодара спустя сутки

«Динамо » на самолете возвращается из Краснодара в Москву после матча в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Изначально рейс отменили из-за запрета на полеты, «Динамо» в пятницу днем уже отправились в столицу на автобусе, однако затем было дано разрешение на вылет, чем команда, вернувшись в Краснодар, вечером и воспользовалась.

Матч с «Краснодаром » в 29-м туре РПЛ состоится 11 мая.