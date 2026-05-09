«Динамо» улетело из Краснодара спустя сутки
«Динамо» на самолете возвращается из Краснодара в Москву после матча в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».
Изначально рейс отменили из-за запрета на полеты, «Динамо» в пятницу днем уже отправились в столицу на автобусе, однако затем было дано разрешение на вылет, чем команда, вернувшись в Краснодар, вечером и воспользовалась.
Матч с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ состоится 11 мая.
«Зенит» уже точно чемпион?12127 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй вылет за 2 дня получается у Динамо
Второй вылет за 2 дня получается у Динамо
Хорош)
Второй вылет за 2 дня получается у Динамо
5+
вчера вылетело, сегодня улетело
Погуляли по парку надеюсь , щас там очень красиво, все цветет
Погуляли по парку надеюсь , щас там очень красиво, все цветет
Кроме парка и сходить некуда , правильно
а Краснодар полетит?
а Краснодар полетит?
Пролетит.
Неужели Динамо будет работать в интересах .......?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем