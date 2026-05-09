Титов о допинге Заболотного: «Я был в такой же ситуации. Могу пожелать одного – с достоинством выйти из неприятной истории»

Титов о допинге Заболотного: желаю с достоинством выйти из неприятной истории.

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации с проваленным допинг-тестом Антона Заболотного.

В «Спартаке » 3 мая заявили, что Заболотный временно отстранен от спортивной деятельности после неблагоприятного результата допинг-пробы. Позже ограничения сняли: с 30 апреля временное отстранение было отменено, а РУСАДА допустило футболиста к тренировкам и матчам.

В среду Заболотный попал в заявку «Спартака» на финал Пути регионов Фонбет Кубка России против ЦСКА, который красно-белые выиграли со счетом 1:0.

Титов сдал положительную допинг-пробу в 2003 году, находясь в расположении сборной России. В январе 2004-го он был дисквалифицирован на один год.

– Незадолго до кубкового матча с ЦСКА стало известно о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы Заболотного. Однако РУСАДА сняло временные ограничения, и Антон получил возможность доиграть сезон. Неприятная история для «Спартака» и футболиста?

– Очевидно, что у Антона не было злого умысла, чтобы принимать запрещенный препарат. Я был в такой же ситуации, и поддержка команды, моих друзей, болельщиков «Спартака» помогла мне справиться с отстранением.

Уверен, что компетентные органы во всем разберутся. И тот факт, что Антона допустили до тренировок и игр, все может быть не так серьезно, как кажется на первый взгляд. Могу ему пожелать только одного – с достоинством выйти из этой неприятной истории, – сказал Титов.